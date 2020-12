HP/De Tijd verliest uitgever

Het zomernummer van van het blad zou traditioneel goed verkopen. Beeld HP/De Tijd

De hoofdredacteur heeft dat vandaag laten weten aan alle medewerkers van het blad. Aanvankelijk was het de bedoeling de overdracht van het blad, die al langer was voorgenomen, nog dit jaar te regelen. Maar dat is niet gelukt. Volgens Kellerhuis wordt dat nu januari. ‘De intentie is dat we er snel uitkomen, begrotingstechnisch ziet alles er goed uit’, zegt Kellerhuis. Meer details over de overdracht en de net opgerichte stichting Het Vrije Woord kan hij op dit moment nog niet geven, zegt hij.

Volgens de hoofdredacteur, die net als de andere drie kernmedewerkers freelance voor het maandblad werkt, gaat het goed met HP/De Tijd. De oplage ligt rond de 21 duizend exemplaren, maar de groei moet vooral komen van online. ‘Afgelopen zomernummer, traditioneel een goed verkopend nummer, behaalden we een hogere omzet dan het zomernummer van vorig jaar. Ondanks dat veel verkooppunten, zoals op Schiphol, vanwege corona gesloten waren.’ Die omzet was vooral te danken aan het feit dat losse nummers van het blad een euro duurder werden. Ook het recente winternummer deed het volgens de hoofdredacteur goed: ‘Door corona hebben mensen weer zin en tijd om te lezen.’

HP/De Tijd komt voort uit een fusie, dertig jaar geleden, van de weekbladen Haagse Post en De Tijd. Sinds die tijd heeft het blad elf hoofdredacteuren gehad. Vanwege teruglopende oplages en advertentie-inkomsten besloot uitgeverij Audax in 2012 het weekblad maandelijks uit te brengen.