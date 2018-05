Howick en Lili mogen (voorlopig) in Nederland blijven

De twee Armeense kinderen Howick (13) en Lili (12) mogen voorlopig toch in Nederland blijven. Zij dreigden vandaag te worden uitgezet naar Armenië. Maar volgens hun advocaat Patricia Scholtes is de vlucht geannuleerd en mogen zij hun nieuw opgestarte verblijfsprocedure in Nederland afwachten.

Het is het zoveelste hoofdstuk in het verhaal van de twee kinderen die zo’n tien jaar geleden met hun moeder naar Nederland kwamen. Hun moeder Armina is vorig jaar zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië, een unicum. Howick en Lili, die op school zaten in Amersfoort, waren onderdoken en verbleven later bij een gastgezin in Amersfoort waar ze vertrouwd waren.

De vraag was toen of de kinderen in Nederland konden blijven of herenigd moesten worden met hun moeder. Voogdij-instelling Nidos spande vorige maand een kort geding aan om een paar maanden extra de tijd te krijgen om in Armenië de opvang voor de kinderen beter te regelen, met onder anderen onderwijs en medische zorg. Maar de rechter in Utrecht oordeelde dat de kinderen deze maandag in principe konden worden uitgezet.

Zelfstandig

Hierop vroegen Lili en Howick met hun advocaat zelfstandig asiel aan in Nederland. De beoordeling daarvan mogen ze in Nederland afwachten. Dat kan enkele maanden duren.

De kinderen zijn grotendeels in Nederland opgegroeid. Hun moeder zette in de negen jaar dat zij samen was met haar kinderen in Nederland, alles op alles om haar verblijf zo lang mogelijk te rekken. Al snel was echter duidelijk dat haar aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning weinig kans maakte. Na meerdere afwijzingen zette Justitie moeder Armina in augustus alleen uit, toen haar kinderen onvindbaar waren. De zaak leidde tot veel ophef. Onder meer in Amersfoort, waar de kinderen zijn geworteld, werd geprotesteerd tegen hun uitzetting.