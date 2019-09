Houthi’s gebruiken al jaren drones om doelen uit te schakelen in grensgebied met Saoedi-Arabië

Een Qasef-1, de standaard onder de Houthi-drones. Het bereik van dit type drone is beperkt, zo’n 150 kilometer. Inmiddels zouden de Houthi’s geavanceerdere drones tot hun beschikking hebben. Beeld AP

De rebellen pleegden in januari een dodelijke aanslag met drones op de legertop van het vijandelijke regeringsleger in Aden. Nu claimen ze met tien drones de dubbele aanval op twee Saoedische olie-installaties te hebben uitgevoerd.

De drones van de Houthi’s zijn zelfgebouwd, ‘met een propellormotortje zoals je dat voor 1.500 dollar (ongeveer 1.350 euro, red.) kunt kopen bij Alibaba’, zegt Wim Zwijnenburg, hoofdonderzoeker bij vredesorganisatie Pax. Hij houdt zich bezig met het gebruik van drones in Jemen. ‘De motoren en stabilisatoren worden geïmporteerd. Verder maken de Houthi’s alles zelf, in fabriekjes. Dat gebeurt waarschijnlijk met kennis en ingenieurs uit Iran.’

‘Drones zijn een makkelijk wapen om iets precies te raken. Of iemand uit te schakelen, zoals een Jemenitische generaal. En je zaait er angst mee: je hoort en ziet ze bijna niet. Je zag dat eerder bij de Amerikaanse drones in Jemen, die daar worden ingezet vanaf 2002. Nu is dat ook het signaal dat de Houthi’s afgeven aan Saoedi-Arabië: we kunnen jullie overal raken.’

Geavanceerdere drones

De Houthi’s zetten al jaren drones in tegen doelen in Jemen en in het grensgebied met Saoedi-Arabië. De standaard onder de Houthi-drones, de Qasef I, werd volgens het onderzoeksbureau Conflict Armament Research in 2016 en 2017 ontworpen en geïmporteerd uit Iran. Deze drone kon niet meer dan 150 kilometer afleggen en vormde daarmee geen bedreiging voor de Saoedische hoofdstad Riyad en de meeste olie-installaties in het land.

Sinds september 2018 beschikken de rebellen volgens de Verenigde Naties (VN) over een nieuw type drone: de UAV-X. Met een uit Duitsland of China geïmporteerd motortje kunnen die tot wel 1.500 kilometer afleggen. Vanuit Noord-Jemen bestrijken ze daarmee een groot gedeelte van Saoedi-Arabië en andere Golfstaten. Claims dat de Houthi’s Riyad, Dubai en Abu Dhabi kunnen raken, worden met de nieuwe drone ‘geloofwaardig’, waarschuwt de VN. De Houthi’s gebruiken hun drones om het Saoedische luchtafweergeschut te ontregelen.

Toch ontstond in de loop van het weekeinde onduidelijkheid over de aanval op de Saoedische olie-installaties. Waren er wel echt drones ingezet? Zwijnenburg van Pax: ‘Er zijn aanwijzingen dat er kruisraketten zijn gebruikt waarvan het model eerder is opgedoken op propagandamateriaal van de Houthi’s. Die aanwijzingen zijn afkomstig van onbevestigde foto’s en filmpjes op sociale media.’

Als er kruisraketten zijn gebruikt, sluit dat een tegelijktijdige aanval met drones niet uit. ‘Het kan beide zijn. Er is ook een theorie dat kruisraketten door pro-Iraanse milities in Irak zijn afgeschoten en drones vanuit Jemen, om de luchtverdediging bezig te houden.’

Als de Houthi’s hebben gebruikgemaakt van kruisraketten, zullen ze die niet zelf in een fabriekje in elkaar hebben gezet, zonder hulp van buitenaf. ‘Kruisraketten zijn meer dan drones een precisiewapen, er is hoogwaardige technologie voor nodig.’