House of Cards-acteur Kevin Spacey ontkent seksueel misbruik 18-jarige voor de rechter

Het proces tegen de 59-jarige Spacey begon maandag onder grote media-aandacht. De acteur raakte in 2017 in opspraak toen hij ervan werd beschuldigd op 26-jarige leeftijd de toen 14-jarige acteur Anthony Rapp te hebben aangerand. Spacey zei zich het verjaarde voorval niet meer te herinneren en bood zijn verontschuldigingen aan, maar de schade was al gedaan. Spacey werd uit de Netflix-serie House of Cards geschreven en op het hoogtepunt van de toen nieuwe #MeToo-beweging opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik.

Volgens de moeder van het slachtoffer heeft Spacey haar toen 18-jarige zoon dronken gevoerd in een bar en in zijn kruis gegrepen. De advocaten van Spacey hebben gevraagd om openbaring van het mobiele telefoonverkeer van het slachtoffer. Hieruit zou blijken dat de jongen in zijn communicatie met zijn toenmalige vriendin over de ontmoeting met Spacey in een bar niets zou hebben gezegd over seksueel grensoverschrijdend gedrag, hetgeen Spacey zou vrijpleiten.

Als Kevin Spacey wordt veroordeeld, kan hij vijf jaar gevangenisstraf krijgen. De zaak wordt op 4 maart voortgezet. Vorige maand bracht de acteur een videoboodschap naar buiten waarin hij in zijn rol als Frank Underwood zei dat hij niet van plan was om ‘de prijs te betalen voor dingen die ik niet heb gedaan’. De #MeToo-beweging kwam op gang in 2017 toen Hollywood-producent Harvey Weinstein werd beschuldigd van seksueel misbruik. Hierna volgden talloze ontmaskeringen van mannen die hun macht en invloed inzetten om vrouwen – en mannen – te misbruiken.