Houdt Ethiopische premier Abiy stand tegen oprukkende Tigrese rebellen?

Wachten op voedselhulp in Debark, in de Amhara-regio. Door de burgeroorlog zijn miljoenen Ethiopiërs van huis en haard verdreven. Beeld Getty Images

Wat is de laatste stand van zaken?

De rebellen uit Tigray bezetten sinds afgelopen weekeinde twee belangrijke plaatsen: de steden Dessie en Kombolcha, gelegen aan een hoofdweg richting Addis Abeba, dat zich zo’n 380 kilometer rijden zuidwaarts bevindt. Deze afstand is ongeveer net zo groot als de afstand die de rebellen reeds hebben afgelegd sinds zij in juni aan een opzienbarend offensief zijn begonnen.

Premier Abiy grijpt nu naar radicale middelen: via Facebook riep hij zondag Ethiopische burgers op om hun alledaagse beslommeringen te laten voor wat ze zijn, wapens te verzamelen en de opmarcherende rebellen te ‘begraven’. Op het reguliere leger kan Abiy steeds minder bouwen, na een serie van smadelijke nederlagen tegen de Tigrese strijdbeweging TPLF (Tigray People’s Liberation Front ). Ook heeft de overheid dinsdag een nationale noodtoestand afgekondigd.

Nemen de rebellen straks werkelijk Addis Abeba in?

Het zou in elk geval niet voor het eerst zijn: in 1991 nam het TPLF gewapenderhand de centrale macht in Ethiopië over van het bloeddorstige bewind van dictator Mengistu. Na vervolgens zelf jarenlang repressie te hebben uitgeoefend, verloor het TPLF – onder druk van volksprotesten – in 2018 zijn landelijke macht. Kersvers premier Abiy en het TPLF kwamen daarna op ramkoers te liggen, en in de nacht van 3 op 4 november vorig jaar barstte hun oorlog in Tigray uit.

Het TPLF laat nu officieel nog even in het midden of het van plan is om door te stoten naar Addis Abeba. Volgens zegsman Getachew Reda is het voornaamste doel van de operatie om de regering-Abiy zover te krijgen dat ze hulpverleners volledige toegang geeft tot Tigray, waar de populatie van 6 miljoen mensen al maandenlang ernstig te lijden heeft. Maar als dit betekent dat we eerst de centrale regeringszetel in Addis Abeba moeten innemen, dan doen we dat, zei Reda maandag tegen persbureau Reuters.

Heeft het TPLF ook nog andere motieven?

Sceptici houden er rekening mee dat de beweging gewoon het allerliefst haar oude machtspositie in Ethiopië zou herstellen. Het TPLF zegt dat het op federaal niveau een politieke ‘transitie’ beoogt, wat codetaal is voor het ten val brengen van premier Abiy. Abiy staat extra onder druk door de recente alliantie van het TPLF met het Oromo Bevrijdingsleger (OLA), een rebellengroep uit de inwonersrijke, rondom Addis Abeba gelegen regio Oromia, alwaar een deel van de bevolking haar geheel eigen bezwaren tegen Abiy koestert.

De meeste strijd levert het TPLF nu in weer een andere regio, Amhara. Daar liggen de twee belangrijke steden die het TPLF afgelopen weekend innam. In de wijde omgeving worden mensen gemobiliseerd voor de tegenaanval. Bestuurders van Amhara spreken zelfs van een ‘overlevingscampagne’, wat – in combinatie met de etnisch geladen haattaal die steeds sterker de ronde doet – de vrees voor een burgeroorlog-achtige situatie vergroot. Machthebbers in Amhara en Tigray leven sinds jaren op gespannen voet met elkaar, en afgelopen jaar al maakten zowel Amhaarse als Tigrese strijders zich schuldig aan ernstige gewelddadigheden tegen burgers over en weer.

Hoe groot is de humanitaire crisis ?

De 6 miljoen inwoners van Tigray blijven door blokkades van de Ethiopische en Amhaarse autoriteiten nog altijd goeddeels verstoken van hulp. Op 18 oktober kwam er volgens de VN voor het laatst een hulpkonvooi aan in Tigray, met voedsel voor slechts 38 duizend van de 870 duizend inwoners die elke week rantsoenen nodig hebben. Humanitaire vluchten naar Tigray werden op 22 oktober gestaakt, wegens Ethiopische luchtaanvallen op de Tigrese hoofdstad Mekelle – een nieuwe tactiek van de regering-Abiy. Bij de bombardementen kwamen volgens artsen ten minste drie kinderen om het leven.

Door het offensief van de Tigrese rebellen verkeren nu ook in de regio Amhara honderdduizenden mensen in nood: de VN maken zich gereed om voedsel te gaan leveren aan zeker een half miljoen ontheemden. Volgens de Ethiopische regering heeft het TPLF afgelopen weekeinde, na de inname van de plaats Kombolcha, bovendien meer dan honderd mensen vermoord, een beschuldiging die het TPLF weerspreekt.