‘Houden christenen wel echt van God als ze zijn schepping zo verkwanselen?’

Rozemarijn van ’t Einde is predikant en activist bij Extinction Rebellion. Ze vindt het onbegrijpelijk dat anderen zo weinig doen om de klimaatcrisis te bezweren.

Met enige regelmaat krijgt ze de opmerking dat haar actievoerende leven wel avontuurlijk zal zijn. ‘Als mensen denken dat het alleen maar een spannende film is, dan hebben ze niet begrepen hoe eng en nodig het is om dit te doen’, zegt klimaatactivist en theoloog Rozemarijn van ’t Einde (30).

De nacht nadat de politie ‘preventief’ zes actievoerders van het bed had gelicht om te voorkomen dat ze een stukje A12 in Den Haag zouden bezetten, werd er aangebeld bij haar appartement in Utrecht. Het bleek loos alarm, maar de schrik zat er goed in. ‘De rest van de nacht lag ik met bonzend hart wakker.’

Je hebt dominees in soorten en maten: preektijgers die niet van de kansel zijn weg te slaan en geestelijken die niets liever doen dan Bijbelpassages uitpluizen. Je hebt ook predikanten zoals Rozemarijn van ’t Einde, die zichzelf ‘scheppingsactivist’ noemt. Een enkele keer is ze nog op zondagochtend als voorganger in een kerk te vinden, maar steeds vaker gaat ze de straat op. Of, beter nog: zít ze op straat, om het verkeer te blokkeren.

Van ’t Einde is, naast theoloog en criminoloog, activist bij Christian Climate Action, een groep christenen die actief is binnen Extinction Rebellion, de organisatie van klimaatactivisten die in tientallen landen actie voert met wegblokkades en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Bij Extinction Rebellion was ze woordvoerder, bedacht ze tal van acties en liet ze zich zien bij demonstraties. Twintig keer werd zij de afgelopen twee jaar opgepakt tijdens verschillende manifestaties. Sinds deze week ligt haar boek Rebelleren voor het leven in de winkels. Ze roept daarin de lezers op haar voorbeeld te volgen. ‘Ik hoop dat anderen, zeker ook christenen, door krijgen dat ze een taak hebben, dat zij zien dat de opwarming van de aarde hemeltergend is.’

Waarom is er een aparte groep christenen in de klimaatbeweging?

‘Extinction Rebellion bestaat niet alleen uit jonge mensen met paars of groen haar, zoals sommigen wel eens lijken te denken. Er zijn veel verschillende mensen bij die begaan zijn met het lot van de wereld. Zo is er bijvoorbeeld ook een groep zorgprofessionals. En een groep christenen dus.

‘Door ons als christelijke klimaatactivisten te laten zien hebben we invloed. Ik merk bijvoorbeeld dat wij in Den Haag eerder dan anderen van Extinction Rebellion politici te spreken krijgen van de drie christelijke partijen SGP, CU en CDA. Dat is relevant, want hun stem kan doorslaggevend zijn bij een progressief klimaatbeleid. Door onze zichtbaarheid binnen de klimaatbeweging hopen we ook andere christenen, nog steeds een behoorlijk deel van de bevolking (zo’n 35 procent, red.), te overtuigen om zich aan te sluiten.’

Actievoeren past voor velen gevoelsmatig niet bij een kerk. Waarom is de rol van de kerk volgens u juist wel belangrijk in het klimaatdebat?

‘In de kerk wordt gesproken over het koninkrijk van God, dat pas in de toekomst ten volle zal bestaan, maar waaraan we nu al mogen bouwen. De Bijbel roept gelovigen op om zich daarvoor in te zetten. In dat streven staat het omzien naar onze naasten en de schepping centraal en niet het najagen van het eigen geluk en winstmaximalisatie ten koste van alles. Die opvatting is het christelijke antwoord op de vragen waarop onze kapitalistische samenleving geen antwoord heeft. Juist in het klimaatdebat is zo’n visie voedend.’

Terwijl christenen in kerkgebouwen zingen hoeveel ze van hun schepper houden, voltrekt zich een massamoord op het leven, schrijft u. Vanwaar uw ambivalente houding ten opzichte van de kerk?

‘Ik geloof echt dat wanneer Gods schepping zó vernacheld wordt als nu, je als gelovige niet kunt zwijgen. Ik zou verwachten dat de kerk zich dan ook uitspreekt. Af en toe komen er van die halfbakken statements naar buiten.’ Ze leunt achterover, zet een domineesstem op: ‘Dat is niet zo’n goed idee.’ Of: ‘Ja, misschien moeten we wel wat anders doen.’

‘Echt concreet wordt het niet. Waar is het liefdevolle, maar felle: stop! Nee! Niet uit onze naam! Het gaat me de pet te boven dat de kerk niet duidelijk is over de klimaatcrisis. Het doet mij verdriet als ik naar de kerk ga en er niets in die richting wordt gezegd. Terwijl deze crisis nú gaande is. De komende jaren zijn bepalend voor de vraag of de aarde leefbaar blijft. Wat ik mij dus afvraag: houden christenen die geloven dat de aarde door God geschapen is wel echt van God als ze zijn schepping zo verkwanselen?’

Dat is nogal een uitspraak.

‘Ik heb weleens in een gesprek met christelijke leiders het woord ‘massamoord’ gebruikt, massamoord op de schepping. Dan krijg ik te horen dat ik zulke termen niet moet gebruiken. Omdat ze te polariserend zijn. Tja, is het niet waar wat ik zeg? Als dat zo is, zeg het me. Waarom mogen we het er niet over hebben? Hebben we geen zin in de waarheid? Ja, je kunt de andere kant opkijken, maar daarmee wordt het niet minder waar.’

Als u zelf preekt, hoe klinkt dat dan?

‘Ik heb door Extinction Rebellion geen tijd meer om zoveel voor te gaan in kerken. In gevangenissen preek ik wel, daar heb ik een andere focus. Dan vind ik het mijn pastorale taak om nabij de mensen te zijn en heb ik het niet over de klimaatcrisis. Wel krijg ik soms gebedsverzoeken van gedetineerden om te bidden voor de aarde. Dat doe ik uiteraard. Voordat ik klimaatactivist werd, preekte ik meer en dan haalde ik dit onderwerp ook aan. Daar werd door kerkgangers eigenlijk heel goed op gereageerd.’

Een paar jaar geleden maakte Van ’t Einde een ecologische bekering door. De ommekeer kwam in haar studententijd in Utrecht, tijdens haar opleiding tot gemeentepredikant. Ze zag een documentaire met beelden uit slachthuizen. ‘Vol ongeloof keek ik hoe er met kuikentjes gesmeten werd alsof het geldstukken waren’, schrijft ze in haar boek. Korte tijd later bekeek ze een documentaire over Extinction Rebellion. ‘Daarin werd uitgelegd wat de invloed van het bedrijfsleven is op het handelen van de overheid. Zo zat Shell in Nederland aan tafel bij het klimaatakkoord’, zegt Van ’t Einde. Sinds dat moment was het voor haar glashelder: er moet een systeemverandering komen, een radicaal andere inrichting van de economie en de maatschappij. ‘De status quo voert ons naar de afgrond’, schrijft ze. Ze hoopt te bereiken dat anderen inzien dat politiek, media, bedrijfsleven en ook de kerken zijn ingebed in een ‘mensonterend systeem’. ‘Als een overheid verzaakt om de levens van burgers te beschermen en daarmee het sociale contract met de burgers verbreekt, dan hebben zij het recht om in opstand te komen.’

Er klinkt woede door in uw spreken en schrijven. Waar is de dominee die zegt: God is liefde.

‘God is geen zouteloze liefde.’

Wat bedoelt u daarmee?

‘God is laaiende liefde. In positieve en in negatieve zin. Daarmee bedoel ik dit: als je van iemand houdt en diegene wordt in elkaar geslagen, dan zeg je niet: ‘Je zou kunnen doorgaan, maar misschien moet je stoppen.’ Nee, natuurlijk niet. Je wordt boos. Je roept: ‘Stop! Nu!’’

Kunt u dit theologisch onderbouwen?

‘Ik laat mij inspireren door de dingen die Jezus aanraadt en doet. Geweldloos verzet is daar een belangrijk onderdeel van. Jezus zegt: als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de linkerwang toe. Dat betekent dus niet dat je in elkaar moet krimpen en op je rug moet gaan liggen. Nee, Jezus daagt uit: blijf in contact met degene die jou slaat, zeg dat je niet akkoord gaat. Wijk niet. Zo neem je de macht bij de ander weg en neem je op creatieve manier initiatief.

‘Zo probeer ik de verhalen uit de Bijbel naar het heden te vertalen: wat betekenen ze voor burgerschap anno nu? Ik zie het zo: burgers hebben macht en rechten, bijvoorbeeld demonstratierecht. De kerk, mijn kerk, loopt daarin achter. Die is heel bang voor polarisatie, alsof dat in alle gevallen slecht is.’

Haar inzet voor het welzijn van de aarde hangt nauw samen met haar eigen gezondheid. Van ’t Einde heeft te kampen met de aandoening orthostatische intolerantie. In het kort betekent dit dat er te weinig bloed in haar hersenen komt als ze staat. De problemen trekken pas weg als ze ligt. Speciale kleding en veel rusten maakt dat ze normaal kan functioneren, maar het is oppassen geblazen. Tijdens acties gaat het weleens mis. Dan wordt ze door agenten te wild beetgepakt of moet ze toch staan. De microkosmos van haar lijf vergelijkt ze veelvuldig met de macrokosmos. Tijdens het interview ligt ze half op de bank. Haar rolstoel staat ernaast. Soms last ze een kleine rustpauze in.

U ziet het actievoeren als een geloofstaak, maar moet een activist haar gezondheid op het spel zetten?

‘Het gewone leven, los van de klimaatacties, doet ook iets met mij. Ik voel me nooit lekker, mijn interne klimaat is helemaal uit balans. Uiteindelijk moet ik met mijn lichaam net zo duurzaam omgaan als met de aarde, op zo’n manier dat ik steeds kan herstellen.

‘Binnen de klimaatbeweging zijn er meer mensen met gezondheidsproblemen. We blijven niet thuis, ook al zorgt onze gezondheid ervoor dat we aan sommige acties niet mee kunnen doen. Ik was een tijdje terug graag naar Lützerath in Duitsland gegaan om te demonstreren tegen de uitbreiding van de bruinkoolmijn. Dat heb ik niet gedaan omdat ik niet kon overzien wat er zou gebeuren.’

Voelt u zich weleens een roepende in de woestijn?

‘Soms twijfel ik: zie ik het wel goed? Dan kijk ik weer naar de feiten en zie ik: het is zonneklaar. Als we niets doen en op deze weg blijven doorgaan dan stevenen we af op onleefbaarheid van de aarde. We voeren een mogelijk dodelijk experiment uit met de enige bekende planeet die leven bevat. Op dit moment gaat er meer geld naar activiteiten die onze lucht vervuilen dan naar het wegnemen van vervuiling. Ik merk wel dat er naar mij geluisterd wordt in het christelijke deel van de samenleving, ook omdat ik predikant ben. Maar in het kader van wat er allemaal moet gebeuren voel ik me wel een roepende in de woestijn.’

Het christelijk geloof gaat ook over hoop. Heeft u die nog wel?

‘Ik vind dat er hoop zit in actievoeren, in iets doen, aan het zagen aan de fundamenten van het schadelijke systeem en zo bouwen aan een betere wereld. Dat is kneiterhoopvol. In een gemeenschap met mensen die hetzelfde beogen leeft altijd hoop. En er is hoop in waar je naar streeft. Namelijk een samenleving waar mensen geen longproblemen krijgen door de vervuiling en waar het buiten lekker ruikt en groen is. Waar we arme landen niet verstikken. Ik heb geen invloed op alles, maar ik heb wel invloed op wat ík doe. Ik geef alles wat er in mijn macht ligt. Dat is bevrijdend.

‘Tegelijkertijd is het ook reëel om te rouwen, omdat we ook dingen definitief buiten bereik hebben gebracht door de manier waarop we leven. Rouw is juist krachtig, vind ik. Het is een teken dat je de wereld ziet zoals die is en je daar niet voor wegloopt.

‘Ik vat mijn handelswijze samen onder de term ‘gewetensvol leven’. De werkelijke waarde van het leven zit niet in spullen of geluksmomenten, maar in een betrokkenheid bij wat er om je heen gebeurt. Veel mensen jagen geluk na. Ik snap niet waarom. Geluk is ook maar een gevoel. Het geeft geen vervulling, het is fastfood. Terwijl gewetensvol leven betekent dat je echt aanwezig bent in het leven. Het is niet per se leuk of makkelijk, maar wel waarachtig.’

Streven naar een schone planeet is toch ook streven naar geluk?

‘Gewetensvol leven betekent allerminst dat ik ongelukkig ben. Maar geluk is geen doel, het is een mooie bijvangst van een bestaan in dienst van een groter ideaal. Zo’n houding hebben velen in de klimaatbeweging. Stel dat iedereen zo in de wereld zou staan. Hoe mooi zou de samenleving dan zijn?’