‘Houd je koest, net als Edward Snowden’, adviseert politie na dreigementen tegen dissident

Colonel Rabih Alenezi had een hoge functie bij de Saoedische veiligheidsdienst toen hij asiel aanvroeg in het Verenigd Koninkrijk. De 44-jarige man wilde niet meer meewerken aan de mensenrechtenschendingen in zijn land. Sinds hij zich hier op sociale media over heeft uitgesproken, en daarbij kritiek heeft geuit op het regime van kroonprins Mohammed Bin Salman, voelt hij zich niet meer veilig.

‘De dreigementen komen van alle kanten: TikTok, YouTube, Twitter… Ze willen me vermoorden voordat ik politiek asiel krijg’, vertelde hij eerder in een interview met France24.

Rabih bin Shleweh Alenezi, a prominent colonel in Saudi Arabia’s General Directorate of Public Security, announced his defection in a video he posted to his Twitter account, in which he cited violations of human rights in the Kingdom. pic.twitter.com/11IuWOd0Ie — Middle East Eye (@MiddleEastEye) 8 maart 2023

Tegen The Guardian zei Alenezi dat hij vreest te worden vermoord zoals met de journalist Kamal Khashoggi is gebeurd, de Saoedische journalist die vanuit de Verenigde Staten kritisch over Bin Salman schreef, en op het consulaat in Turkije is vermoord en in stukjes gesneden. Er zou een beloning van 250.000 dollar (zo’n 230.000 euro) zijn uitgeloofd aan degene die hem ombrengt.

Advies

Alenezi is met deze dreigementen naar de politie in Londen gestapt, en kreeg hierop een email waarin hem werd geadviseerd niet meer actief te zijn op sociale media, maar een voorbeeld te nemen aan Edward Snowden, de klokkenluider die in 2013 de massale Amerikaanse surveillance van telefoon- en internetgegevens onthulde. Deze kreeg politiek asiel van Rusland, sprak sindsdien soms in online debatten, maar houdt zich verder stil.

Hier voelt Alenezi echter niet voor. ‘Ik weiger om me stil te houden. Daarom heb ik Saoedi-Arabië verlaten, omdat ik vrijheid van meningsuiting wilde’, zegt hij tegen The Guardian.