Hotels zitten vol, straten zijn afgesloten: rouwstoet met kist Elizabeth vertrokken naar Edinburgh

De Queen begon zondag aan haar laatste reis over het eiland, een 700 kilometer lange tocht van de Schotse hooglanden, via de Engelse hoofdstad naar Windsor Castle. Beeld Getty Images

Aan het einde van de Royal Mile in Edinburgh ligt een kaart met een tekst in kinderhandschrift. ‘U was het hoogtepunt in mijn 12-jarige leven’, staat er op. De conclusie op een andere kaart: ‘Ons bestaan op aarde zal vanaf nu veel minder kleurrijk zijn.’ Sommigen houden het kort, maar niet minder krachtig. ‘Tot gauw daarboven.’

De teksten op condoleancekaarten in de oude hoofdstraat van Edinburgh doen vermoeden dat de Schotten de rest van hun leven somber zullen uitzitten. Maar op papier is het de bedoeling dat de rouwceremonie voor koningin Elizabeth II, die vandaag in deze straat begint, na 17 dagen voorbij is en dat de bevolking dan levenslustig doorgaat met waar ze mee bezig was.

Operatie Unicorn, de codenaam van een van de grootste uitvaarten uit de wereldgeschiedenis, is in werking getreden. De Queen begint zondag aan haar laatste reis over het eiland, een 700 kilometer lange tocht van de Schotse hooglanden, via de Engelse hoofdstad naar Windsor Castle.

Dagenlang afscheid

Eerste stop: Edinburgh. De kist komt zondagmiddag aan op de Royal Mile, na een 6 uur durende rit per langzaam rijdende lijkwagen uit Balmoral Castle, met televisiehelikopter voor liveverslag en rouwende onderdanen langs weerszijden van de wegen. Het is de opmaat naar het dagenlange afscheid in Londen, de grootste veiligheidsoperatie ooit in de Britse hoofdstad.

De Schotse hoofdstad bereidt zich voor. Tientallen straten zijn afgesloten. Edinburgh Castle, het beroemde kasteel dat boven de stad uittorent op een vulkanische rots, is gesloten. Hotels zitten vol.

Janet en Derick Storey uit Loanhead willen er een rouwmeerdaagse van maken. Zaterdag bloemen leggen. Zondag kijken hoe de lijkwagen aankomt bij Holyroodpalace. Maandag naar de processie – met de kist, koning Charles III en andere leden van het koningshuis – over de Mile naar St Giles’ Cathedral. En dan hopelijk zelf in de 12de-eeuwse kerk langs de kist lopen, voordat het lichaam van de koningin dinsdag per vliegtuig doorreist naar Londen.

‘Maar het wordt wel moeilijk met die drukte’, zegt Janet, de jongste niet meer, bij de bloemenzee op de Mile. ‘Al die wegafsluitingen helpen ook niet, want we moeten elke dag van buiten de stad komen.’

Geen voetbalwedstrijden, geen cricket, geen paardenraces: het hele land past zich aan. Beeld ANP / EPA

Op de keien is het dringen voor een plekje met goed zicht op de lijkwagen. Een politieagent gaat langs de toeristenwinkels met kilten, tartan en whiskey om winkeliers instructies te geven wat te doen in geval van alarm. Voor de gevels staan steigers met camerateams van de BBC, de publieke omroep die bezig is aan een 17 dagen lange buiging voor de overleden monarch.

Het hele land past zich aan. Geen nationale voetbalwedstrijden, geen cricket, geen paardenraces. Vakbonden hebben treinstakingen van later deze week afgelast. De regering laat het aan bedrijven of ze open blijven, maar hoopt wel op begrip van werkgevers als werknemers het zwaar hebben. De dag van de begrafenis, volgende week maandag, is door koning Charles III uitgeroepen tot nationale vrije dag.

Kosten zijn irrelevant

Wat het koninklijke afscheid kost – een vraag die in andere monarchieën zou opkomen – is voor de Britten irrelevant. Afgelastingen in twijfel trekken is not done. De organisator van een driedaags technofestival in Edinburgh verzucht wel dat ‘het er niet makkelijker op wordt nadat we de pandemie hadden overleefd’. Een teleurgestelde muziekliefhebber op de Instagram-pagina van het festival: ‘De majesteit zou gewild hebben dat de techno doorging.’

Maar niemand wil in de weg staan van de afsluiting van een tijdperk van driekwart eeuw. Nigel Fawcett Jones, een 55-jarige kapelaan die naar de Mile is gekomen om rouwenden te ondersteunen bij hun verdriet, begint zelf te snotteren als hij het leven van de koningin overdenkt. ‘Ik weet nog dat ik op de basisschool een herdenkingskopje kreeg ter ere van haar Silver Jubilee’, zegt hij. ‘Ik heb het kopje nog steeds.’

Om hem heen bezemen schoonmakers het laatste vuil uit de koninklijke mijl voor een feilloos afscheid. De Indiase uitbater van een cadeauwinkel verkoopt de ene na de andere theedoek met het portret van de koningin. ‘Mijn vader is briljant. Hij had er heel veel ingekocht voor de Platinum Jubilee. Ik zei: waarom zo veel? Hij zei: wacht maar.’

Voor een dame in zwart ziet de Mile er nog niet koninklijk genoeg uit. Ze grijpt een politieagent bij de arm en wijst op een paar kauwgomplekken op het wegdek. De agent kijkt verontschuldigend. ‘We hebben echt geen tijd meer om die nog te verwijderen.’