Hotels geëvacueerd op Rhodos wegens moeilijk te bestrijden bosbranden

Mensen verlaten het deel van Rhodos waar de branden woeden te voet. Beeld AP

De plaatsen Kiotari, Lardos en Lindos worden het zwaarst bedreigd door het vuur. Volgens de nieuwssite Protothema denken de autoriteiten dat er zeker 30.000 mensen zullen worden geëvacueerd. Daarvoor zijn bussen en marineschepen gecharterd. Ook de kustwacht helpt. Kleine bootjes pikken mensen op vanaf het strand om ze over te brengen naar grotere.

Griekse media meldden eerder al dat drie hotels in brand zijn gevlogen. Een bekende strandtent ging eveneens in vlammen op. De gevluchte toeristen en eilandbewoners worden opgevangen in scholen, sporthallen en andere gebouwen elders op het eiland. Ook kunnen evacués terecht op veerboten die in de haven van Rhodos liggen. Tot dusver zijn slechts acht mensen met ademhalingsklachten opgenomen in een ziekenhuis.

Nederlandse toeristen

Reisorganisatie Corendon liet weten dat ongeveer tweehonderd van haar reizigers zijn betrokken bij de evacuaties. Het gaat vooral om Nederlanders, maar er zitten ook Belgen en Denen bij. ‘Ze krijgen de keuze om naar een alternatieve accommodatie te gaan of terug te vliegen naar huis’, zei een woordvoerster.

Volgens de NOS hebben D-reizenen Prijsvrij minstens dertig Nederlandse toeristen in het getroffen gebied. TUI heeft minder dan tien Nederlanders die op Rhodos verblijven.

Een zeventigtal Belgen die met TUI op vakantie zijn op Rhodos heeft uit voorzorg hun hotels moeten verlaten. Dat bevestigt de Belgische woordvoerder van TUI zaterdag. Het gaat om ‘minder dan 5 procent’ van het totale aantal Belgen die momenteel via TUI met vakantie zijn op Rhodos.

De woordvoerder meldt dat de betrokken Belgen zijn opgevangen door de autoriteiten. Of ze kunnen terugkeren naar hun accomodaties, is nog niet duidelijk. ‘Momenteel is er nog geen acuut gevaar voor de hotels, het gaat om een voorzorgsmaatregel, en later op de avond zou er meer duidelijkheid moeten zijn: is een terugkeer naar de hotels mogelijk, of is een andere oplossing nodig?’

Indien de TUI-reizigers niet naar hun hotels zouden kunnen terugkeren, zal de reisorganisator contact met hen opnemen om te zoeken naar een alternatief of om een terugreis naar België te regelen.