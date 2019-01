Hotelpiraten ‘Henk en Jolanda’ krijgen jarenlange celstraf

Rechtbanktekeningen van Jan V. en Jolanda H. tijdens de zitting. Beeld ANP

Jan (ook wel bekend als ‘Henk’) en Jolanda aten en sliepen in hotels zonder te betalen. Ze betaalden vaak een nacht vooruit, om vervolgens hun verblijf met een aantal dagen te verlengen en dit niet te betalen. Soms gebruikten ze schuilnamen. Het tweetal hield dit een jaar lang vol: van augustus 2017 tot augustus 2018. Toen stonden ze ineens herkenbaar op Facebook.

In de zomer van 2018 checkten ze in bij Hotel Marcant in het Overijsselse Tubbergen. Daar verbleef het stel zeven nachten. Toen de eigenaar vroeg of zijn gasten konden betalen, beloofden ze hem de rekening de volgende ochtend te voldoen. In plaats daarvan lieten ze een onbetaalde rekening achter van precies 970 euro en 40 cent. Ze hadden onder meer ‘gratis’ gelogeerd, ontbeten, alcohol gedronken en hamburgers gegeten.

De eigenaar plaatste een paar weken later, op 16 augustus, een oproep op Facebook. Toen er ook nog beelden vrijkwamen, meldden Jan en Jolanda zich twee dagen later bij de politie. De eigenaar ontving veel reacties van andere hoteleigenaren die hetzelfde hadden meegemaakt. Er zijn zo’n zestig aangiftes gedaan tegen het duo.

Jan en Jolanda zijn bekenden van de rechter. Sinds 1998 is hij al acht keer veroordeeld voor vergelijkbare misdrijven, Jolanda vier keer.