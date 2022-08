‘Hosselaar’ William Ruto nieuwe president Kenia, gevechten bij bekendmaking uitslag

William Ruto spreekt tijdens de verkiezingscampagne zijn aanhangers toe in Thika. Beeld Getty

De bekendmaking van het verkiezingsresultaat verliep rommelig. Een geldschieter van Raila Odinga, de grote verliezer bij deze verkiezingen, probeerde te voorkomen dat de voorzitter van de kiescommissie de resultaten bekendmaakte. Toen de politie ingreep, werd er gevochten en met stoelen gegooid.

Elders in Nairobi, vlak voor de aankondiging van de voorzitter, maakte vier commissieleden bekend niet achter de uitkomst van de resultaten te staan. ‘We zijn niet in staat om ons achter het resultaat te scharen’, zei een van de vier, vanwege het ‘ondoorzichtige karakter van de manier waarop deze laatste fase van de verkiezingen is afgehandeld.’ Ze beantwoordden geen vragen en kwamen niet met duidelijke bewijzen voor hun uitspraken.

BREAKING: SCENES NOW AT KENYA'S NATIONAL TALLYING CENTRE pic.twitter.com/JbMuv249zO — Yousra Elbagir (@YousraElbagir) 15 augustus 2022

Hosselaar

Met Ruto krijgt Kenia een president die zegt op te komen voor de miljoenen Kenianen die werkzaam zijn in de informele economie van het land, die goed is voor zo’n 80 procent van alle banen. Hij wil de economie uit het slop trekken door die ‘van onderaf’ te stimuleren. Ruto richtte zijn pijlen in de campagne dan ook niet op etniciteit of afkomst, maar op de rijke dynastieën die het nu al decennialang voor het zeggen hebben.

Daarbij focuste hij zich op oppositieleider Raila Odinga en huidige president Uhuru Kenyatta, beiden zonen van eerdere politiek leiders. Ruto profileerde zich met name als de tegenhanger van zijn rivaal Odinga: hij zegt een hustler (een ‘hosselaar’ of ‘sjacheraar’) te zijn, net als het leeuwendeel van de Kenianen. Met de slogan ‘elke hossel telt’ probeerde hij de afgelopen maanden hun harten te winnen.

Kip en pinda’s

Naar eigen zeggen ging Ruto tot zijn 15de blootsvoets naar school en verkocht kip en pinda’s langs de weg om wat geld te verdienen. Toch groeide hij uit tot een succesvol zakenman. In die hoedanigheid mengde hij zich al snel in de politiek. In 1997 werd hij gekozen als parlementslid, mede dankzij de steun van toenmalige president Daniel Arap Moi.

Daarna bekleedde Ruto diverse ministersposten. In 2013 werd hij running mate van de huidige president van Kenia, Uhuru Kenyatta. Kenyatta won de strijd om het presidentschap, en Ruto werd vicepresident, de baan die hij zal hebben tot hij wordt ingezworen als president.

De samenwerking tussen Kenyatta en Ruto was vooral ingegeven door opportunisme: samen stonden de twee politieke zwaargewichten sterker in de strafzaak die tegen hen liep in Den Haag. Beiden waren daar door het Internationaal Strafhof (ICC) aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Ze zouden etnisch geweld hebben aangewakkerd tijdens de verkiezingen van 2007, waarbij meer dan duizend mensen de dood vonden. Het kwam nooit tot een veroordeling: in 2014 liet de aanklager de aanklacht tegen president Kenyatta vallen. De zaak tegen Ruto werd in 2016 geseponeerd.

Gelegenheidsalliantie

In 2017 verliepen de presidentsverkiezingen wederom chaotisch: bij etnische conflicten kwamen meer dan honderd mensen om het leven. Bovendien moesten de verkiezingen over, wegens logistieke ongeregeldheden. Oppositieleider Raila Odinga boycotte echter de tweede ronde, waardoor president Uhuru Kenyatta en zijn vicepresident William Ruto een tweede termijn kregen. Toch is de positie van Kenyatta wankel, helemaal sinds Odinga zich in 2018 heeft uitgeroepen tot ‘volkspresident’.

Om uit te impasse te komen, sloten Kenyatta en Odinga een opvallend pact: de twee wilden na jarenlange politieke strijd ineens wel samenwerken. Die alliantie, die de politieke positie van president Kenyatta versterkte, moest volgens Kenyatta en Odinga vooral gezien worden om een eind te maken aan etnische conflicten.

Maar door de onverwachte samenwerking tussen Odinga en Kenyatta kwam vicepresident Ruto, die het presidentschap was beloofd, buitenspel te staan. De gelegenheidsalliantie tussen Ruto en Kenyatta is aanzienlijk bekoeld, helemaal toen Ruto als reactie op de ‘handdruk’ zijn eigen politieke partij opzette. Getuige de overwinning van vandaag bleek dat uiteindelijk een gouden zet.