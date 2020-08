Horecaondernemers moeten hun deuren sluiten, maar waarom eigenlijk?

Cafe Zwart op de rand van de Dam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het zou je maar gebeuren: je opent een experimenteel pizzarestaurant midden in de hippe Amsterdamse Pijp, maar al na twee dagen kom je er achter dat sommige regels onontkoombaar zijn: Nederland gaat in lockdown, alle horeca moet sluiten. Als je in de zomer, onder strenge voorwaarden met een beperkte bezetting weer open mag, krijg je opeens een belletje van de GGD. Twee meisjes die in jouw kroeg waren, zijn besmet met het coronavirus. Of je in elk geval de bar wil dichtgooien.

Het overkwam No Rules-uitbater Michel Pais en hij was niet de enige. In een weekend sloten zeven horecagelegenheden in Rotterdam en Amsterdam (gedeeltelijk), omdat volgens handhavers en gemeenten de volksgezondheid niet meer gegarandeerd kon worden. Dat roept de vraag op: doen we genoeg om besmettingen in de horeca te voorkomen?

Dansen verboden

De gevallen in Amsterdam en Rotterdam zijn niet helemaal vergelijkbaar. In Rotterdam gaat het om horecagelegenheden die dit weekend de maatregelen niet voldoende handhaafden. De zitplicht werd niet nageleefd, de voetjes gingen van de vloer en onder invloed van alcohol en het ritme van de muziek bleven bezoekers niet langer anderhalve meter van elkaar. Nadat handhavers of politie de drie kroegen hadden gewaarschuwd, bleek later op de avond de situatie hetzelfde en dus moesten de kroegen sluiten, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Robin Bravenboer van café Lebbink ontkent te zijn gewaarschuwd. Volgens hem kwamen twee handhavers in burger zaterdagnacht alleen even langs, maar zijn zij niet naar binnen gekomen. Bravenboer wil graag in gesprek met de gemeente over het voorval.

In Amsterdam werden zover bekend geen regels overtreden, maar bleken de horecagelegenheden een bron van besmetting te zijn. De GGD verzocht deze horecagelegenheden voorlopig dicht te gaan. Café In the City deed de zaak volledig dicht, No Rules alleen de bar. Ook horeca-ondernemer Won Yip kreeg het verzoek zijn café Zwart te sluiten, omdat een barman besmet was, maar ging daar niet mee akkoord. ‘Ik heb geen flauw idee waarom we veertien dagen dicht zouden moeten’, zegt Yip. Hij ging in overleg en kwam tot een compromis. ‘Mijn terras mocht openblijven, binnen heb ik voor vijf dagen de zaak gesloten.’ Het personeel van Yip draagt nu een mondkapje.

Mondkapjes

Is het sluiten van kroegen de enige mogelijke oplossing? In Duitsland, bijvoorbeeld, kan iedereen nog steeds overal terecht voor een stevige pul met bier. Maar niet voordat je je contactgegevens hebt achtergelaten. En een mondkapje dragen is verplicht totdat je zit. In Nederland gold de registratieplicht ook, maar die is allang niet meer overal aan de orde. Alleen bij meer dan honderd mensen binnen of 250 mensen buiten zijn horeca-ondernemers verplicht de gegevens voor contactonderzoek te noteren.

De mondkapjesplicht, die woensdag in delen van Amsterdam en Rotterdam op drukke plekken van kracht wordt, geldt juist niet voor de musea, sportscholen en horeca. ‘We kijken constant naar wat nodig is, maar voor nu hoeft dat nog niet’, zegt een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Halsema. ‘De horeca moet zich al aan veel landelijke maatregelen houden.’

Een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb vult aan: ‘Het gaat ons met de mondkapjes met name om plekken waar we de anderhalve meter niet kunnen waarborgen. In kroegen kan dat gewoon.’

Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, zit ook niet op nog meer regels te wachten. ‘Onze branche heeft al de meest strikte maatregelen. Er wordt behoorlijk wat gevraagd en 99,9 procent doet dat op een heel goede manier. Het lijkt nu alsof besmetting in de horeca heel veel voorkomt, maar het zijn incidenten. Het gebeurt ook in supermarkten en in de bus naar Zandvoort.’

Mondkapjes ziet Beljaarts alleen zitten als ze in plaats van de anderhalve meter afstand komen. ‘Dan kunnen we ook weer meer gasten ontvangen, zoals in het buitenland. Als het en-en is, wordt de horeca nog meer op achterstand gesteld.’

No Rules-uitbater Pais besluit maandagmiddag in elk geval om het zekere voor het onzekere te nemen. Nadat de GGD met het bericht was gekomen dat niet twee maar in elk geval acht van zijn bezoekers besmet zijn, heeft hij zijn restaurant maar volledig gesloten. ‘Deze recente ontwikkeling brengt ons tot het vrijwillige besluit om, naast het bargedeelte, ook het restaurant en het terras te sluiten tot en met donderdag 6 augustus. In de tussenliggende periode wordt ons personeel getest op covid-19’ zegt Pais.