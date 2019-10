Horecaondernemer centraal in corruptieonderzoek Haagse wethouders

De wethouders van Den Haag, met als derde van links Richard de Mos en daar rechts naast Rachid Guernaoui. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het onderzoek onder leiding van officieren van justitie van het Landelijk Parket richt zich op ambtelijke corruptie, omkoping en schending van ambtsgeheim. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft alle fractievoorzitters voor spoedoverleg bijeengeroepen, de Haagse politiek reageert onthutst op het nieuws. Bij een van de ondernemers werd een vuurwapen aangetroffen, aldus het OM. Hij is even aangehouden geweest.

Bronnen rond justitie zeggen tegen de Volkskrant dat het onderzoek zich onder meer richt op de financiële banden tussen horeca-ondernemer Atilla A. en de Groep De Mos. A., eigenaar van het Haagse Zalencentrum Opera, was vorig jaar lijstduwer van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen en is een gekend donateur van de partij. In zijn zalencentra worden onder meer fundraisers voor de partij gehouden.

Het OM noemt A.’s naam niet, maar stelt slechts dat één van de verdachte ondernemers op de kandidatenlijst van de partij van De Mos staat en dat hij de partij ‘financieel zou hebben gesteund in ruil voor gunsten, waaronder vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur’. De Mos en Guernaoui zijn niet gearresteerd, volgens het OM is dat niet nodig voor het onderzoek.

Nachtvergunningen

Meerdere fracties hebben al langer felle kritiek op de warme banden tussen A. en De Mos, die wethouder van Economie, Sport en Buitenruimte en eerste locoburgemeester is in Den Haag. Vorige maand sleepte A. nog twee van de vijf felbegeerde nachtvergunningen binnen voor zijn zalencentra, waardoor hij en drie andere ondernemers buiten het Haagse centrum ook ’s nachts feesten kunnen organiseren.

De andere vergunningen gingen naar Partycentrum Sun Palace, attractiecentrum Zuiderpark en restaurant De Gouden Wok Zuiderpark. Cheng Kuo, de eigenaar van De Gouden Wok Zuiderpark, zegt niets te weten van het onderzoek van het OM. ‘Wij hebben de nachtvergunning ook pas aangevraagd toen het bericht in de krant stond afgedrukt.’

Omdat A. kandidaat én sponsor is van de Groep De Mos, riep dat vragen op bij de andere fracties. Twee partijen, Nida en de Partij van de Eenheid, dienden zelfs een Wob-verzoek in om de correspondentie vanaf het stadhuis met A.’s bedrijf te achterhalen. Ook maakten omwonenden van de zalencentra bezwaar tegen de vergunningen. Die werden verleend, terwijl de bezwaarprocedures nog lopen.

Onbereikbaar

In 2017 had De Mos als raadslid al een motie ingediend om Opera een nachtvergunning voor een jaar te verlenen, omdat het zalencentrum ‘nu moet proberen rond te komen van een markt die vanwege het te grote aanbod aan het verzadigen is, waardoor de bedrijfsvoering in het geding is’. Die motie werd verworpen, waarop De Mos zijn collega-raadsleden verweet dat ze ‘smerige politiek’ bedreven. De Mos kreeg op zijn beurt het verwijt van vriendjespolitiek.

Bij de partij van De Mos is dinsdag niemand bereikbaar. Guernaoui is namens Hart voor Den Haag/Groep De Mos de andere wethouder, met de portefeuille van Financiën, Integratie en Stadsdelen. Bij de vorige verkiezingen was het voormalige D66-raadslid campagneleider van de partij.

Ook A. is dinsdag onbereikbaar voor commentaar. ‘Atilla. Spreek wat in’, meldt zijn voicemail. Maar in het verleden deed hij er nooit moeilijk over dat hij geld in de partij van De Mos had gestoken. ‘Ik steun die partij, ik ben blij met die partij. Ik maak ook geld over voor zijn campagne. Waarom zou ik dat niet doen? Wat ik van Richard terugverwacht? Dat hij zich inzet als er een probleem is, dat hij het aankaart als het een reëel ding is’, zei A. in 2017 tegen het AD.

Papiertje

Ook het partycentrum Sun Palace van ondernemer Said Niyat was er dit jaar razendsnel bij om een nachtvergunning aan te vragen, en kreeg het gewilde papiertje uiteindelijk ook. Niyat ontkent aan de telefoon dat daar ook maar iets geks bij is gebeurd. ‘Wij hebben alles volgens de regels gedaan. Ik heb van justitie ook niets gehoord. Aan de partij van De Mos heb ik nooit iets gedoneerd. Ik heb niets met die partij te maken, ik stem Denk.’