Horeca verbaasd over nieuwe coronamaatregelen: ‘Woorden van Rutte kwamen uit de lucht vallen’

Premier Rutte kondigde donderdagavond aan de teugels voor de horeca strenger aan te trekken. Voortaan moeten alle gasten (ook die op het terras) hun naam en nummer achterlaten voor het bron- en contactonderzoek. Als de GGD vaststelt dat in een restaurant meerdere gasten besmettingen hebben opgelopen, dreigt een sluiting van twee weken. Daphne van Hintum (33), eigenaresse van het Utrechtse café Le Journal, schafte direct na de persconferentie extra kladblokken aan.

Had je deze maatregelen zien aankomen?

‘De woorden van Rutte kwamen voor mij en andere collega’s eigenlijk uit de lucht vallen. Ik ben lichtelijk verbaasd, maar ik wil absoluut niet klagen. We zitten op het Utrechtse stadsplein de Neude, waar we veel terrasruimte overhebben en dus relatief veel gasten kunnen ontvangen. Het weer en het consumentenvertrouwen zaten mee, dus we hebben een deel van het verlies uit de lockdown kunnen opvangen.’

Al contact gehad met het personeel?

‘Ik stuurde net een appje dat er extra kladblokken en pennen moeten worden aangeschaft. In de afgelopen maanden hebben we de namen van gasten bij binnenreserveringen genoteerd. Nu moeten we ook de contactgegevens van terrasgasten bewaren. Dat wordt dus een hoop extra papier.

‘Misschien gaan we experimenteren met een QR-code zodat gasten makkelijker hun gegevens kunnen doorgeven. Ouderwets met pen en papier zal een hele opgave worden. Ook het bewaren van die persoonsgegevens is misschien wel in strijd met privacywetgeving. Nu geeft de overheid toestemming en is het met het oog op de publieke gezondheid te verantwoorden, maar het is de vraag hoelang je zulke gegevens mag bewaren.’

Hoe zie je de komende tijd voor je?

‘De afgelopen maanden namen we de coronamaatregelen serieus: alle gasten desinfecteerden de handen, we vroegen de contactgegevens bij reserveringen en hielden voldoende afstand. Ik appte net naar mijn collega’s dat ze niet mogen verslappen. We moeten blijven opletten.

‘Wel merken mijn collega’s en ik dat de horecasector onder een vergrootglas ligt. In supermarkten, op straat en in andere winkels verslappen ze ook, maar daar gaat minder aandacht naar uit. Reden te meer voor ons om extra scherp te blijven.’

Horeca gaat uit van vrijwillige registratie gasten De horeca gaat ervan uit dat registratie van gasten vrijwillig is, omdat verplicht achterlaten van naam en contactgegevens vanwege privacyregels niet kan. Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt nog van het kabinet te horen hoe de registratie van gasten precies geregeld gaat worden. Dat zei Beljaarts in een eerste reactie op coronamaatregelen die het kabinet donderdag aankondigde. Beljaarts vraagt zich af of sluiting van onder meer cafés en restaurants voor veertien dagen als er meerdere besmettingen zijn een strafmaatregel is, of dat dit noodzakelijk is voor de volksgezondheid. Horecazaken die besmette gasten binnen hebben gehad, zouden in zijn ogen na het treffen van een paar maatregelen snel weer open kunnen. ‘De focus ligt nu erg op de horeca, terwijl het aantal besmettingen daar niet het hoogst is.’