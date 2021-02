Horeca stapt naar rechter om coronabeleid: ‘De staat heeft een onrechtmatige daad verricht’

Een protestmanifestatie van de Horeca Alliantie in Den Haag, december 2020. Beeld Joris Van Gennip

‘Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs waarom de horeca onevenredig zwaar is gestraft’, zegt directeur Dirk Beljaarts.

Diverse burgemeesters uit het Veiligheidsberaad pleiten voor een versnelde versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum, moeten de terrassen in zijn stad weer open kunnen. Het gaat KHN niet ver en niet snel genoeg. Beljaarts: ‘Het water staat de sector tot over de lippen, het kabinet moet ons perspectief bieden.’

Volgens KHN leeft bij de horecaondernemers het idee dat zij de rekening van de coronacrisis moeten betalen. ‘Verplicht sluiten is een van de zwaarste middelen, het staat niet in verhouding tot de schade voor de horecasector’, aldus Beljaarts. ‘We willen aantonen dat de staat een onrechtmatige daad heeft verricht door de horeca achter te stellen. Daarom willen we bij de rechter afdwingen dat de ondernemers honderd procent worden gecompenseerd.’

Vorige week presenteerde KHN een alternatieve routekaart voor de heropening van de horeca, maar het kabinet gaf geen krimp. Dinsdag maakt premier Rutte waarschijnlijk diverse versoepelingen bekend, maar tot woede van KHN werd de horeca niet genoemd.

Kappers mogen open

Beljaarts: ‘VVD-voorman Dijkhoff had het kabinet in een motie al opgeroepen om de mogelijke ruimte in het versoepelen van de coronaregels eerlijk te verdelen over de sectoren. Premier Rutte zinspeelde daar ook op. Nu is daar geen sprake van, alleen de kappers mogen open.’

In augustus 2020 verloor KHN een kort geding over de sluiting van de horeca, een half jaar later stelt Beljaarts dat het kabinet zich niet meer achter de toen aangevoerde argumenten kan verschuilen. ‘Vorig jaar kon de regering nog wegkomen met de onbekendheid van het virus en de effecten op de horeca.’

Nu wil KHN de besluitvorming van het kabinet laten toetsen in een bodemprocedure. ‘Elke maand vroegen we minister De Jonge van Volksgezondheid naar de wetenschappelijke onderbouwing waarom de horeca zo gevaarlijk is’, zegt Beljaarts. ‘Die kwam er telkens niet. De waarheidsvinding moet nu bij de rechter plaatsvinden. Hoe groot is de kans op besmetting in de horeca nu werkelijk? En heeft het kabinet zich gebaseerd op feiten of aannames?’

Omgekeerde bewijslast

Fieldlab Evenementen deed afgelopen weekend diverse testen met publiek, maar KHN wilde niet opnieuw experimenteren in de horeca. ‘We stonden in oktober al klaar, al voelde het als omgekeerde bewijslast. Nu zou het meewerken aan Fieldlab Evenementen eerder belemmerend werken, dan moeten we eerst de resultaten afwachten. We willen best meewerken, mits we ook echt open kunnen.’

Het aantal besmettingen loopt toch weer op. Volle cafés of terrassen zijn ook na de tweede lockdown toch niet realistisch? ‘Dat hebben we ook nooit gezegd’, aldus Beljaarts. ‘In onze routekaart hebben we diverse stappen aangegeven. Ook een café kan open, desnoods voor tien gasten die op een stoel blijven zitten. We hebben die protocollen in de zomer van 2020 al met succes gehanteerd en bewezen dat we ook met restricties veilig open kunnen.’

In een spoedvoorziening wil KHN nu opnieuw afdwingen dat de horeca wordt heropend, na het einde van de lockdown op 2 maart. ‘We blijven in gesprek met de regering, maar het is tijd om onze argumenten steviger aan te zetten. We willen een mogelijke, parlementaire enquête niet afwachten. Het kabinet moet aantonen waarom de horeca zo vatbaar is voor de verspreiding van het coronavirus.’