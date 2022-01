Horeca, sport en cultuursector mogen weer open: ‘Als de deur op een kier staat, glippen we er doorheen’

Het decor voor het toneelstuk Oedipus van Internationaal Theater Amsterdam wordt opgebouwd in Stadsschouwburg Amsterdam. Beeld ANP

Sjarel Ex, directeur van ­Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam: ‘Of we er klaar voor zijn? Wat denk je! We zijn er helemaal klaar voor. Ons ­depot was net een paar weken open toen de vrolijke openingssfeer bruut werd onderbroken door de lockdown. Nu ­kunnen we eindelijk weer nieuwe bezoekers ontvangen. Sinds een paar ­dagen zijn we het restaurant op het dak van het depot weer aan het bevoorraden. We bellen iedereen die een reservering had staan om te vragen of ze alsnog willen komen eten.

‘Ik kijk ernaar uit om het ­publiek weer te ontvangen en te horen wat de bezoekers van het depot vinden. En ik ben ook blij dat ik weer naar het theater kan. Zo heb ik nog kaartjes klaarliggen voor een voorstelling van Ivo van Hove van het Internationaal Theater Amsterdam die niet doorging.’

Annabelle Hinam, acteur: ‘Je merkt dat mensen nog terughoudend zijn met kaarten bestellen. Ik zou vrijdagmiddag mijn solovoorstelling spelen in het Rosa Spier Huis in Laren, maar we hebben ­besloten om dat te verplaatsen naar de zomer. Vorig jaar juli studeerde ik af aan de HKU, dus ik heb mijn hele afstudeerjaar al voor halve ­zalen gespeeld. Het is leuker om iets meer terug te krijgen. Deze zomer biedt hopelijk meer perspectief.

‘Zelf heb ik vooral veel zin om weer mensen te zien. Een lang ­gesprek na afloop van een voor­stelling, concert- of museum­bezoek is ook deel van het kunstwerk. Als je net bent afgestudeerd, wil je juist veel mensen leren ­kennen, elkaars werk zien, erover praten en misschien samenwerken. Die contacten leg je na de voorstelling: in de foyer of in kroeg. Dat is lastiger via de mail.’

Ralph Dassen, directeur van Focus Filmtheater in Arnhem: ‘We kunnen niet wachten om weer open te gaan. Dit is niet iets nieuws; we hebben zo’n heropening al een paar keer meegemaakt de ­afgelopen twee jaar. De oude procedures konden weer van stal.

‘Na de persconferentie hebben we meteen de kaartverkoop online gezet voor woensdag. Donderdag begint de nieuwe speelweek, dus die kunnen we ook inplannen. De laatste keer dat we weer open mochten liep het meteen goed met de boekingen, en ik hoor ook dat de reserveringen in de horeca goed lopen, dus ik heb er vertrouwen in.

‘Er komen veel nieuwe films uit, dus er is veel om naar uit te kijken. Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson is een aanrader. Maar we draaien ook klassiekers: Amélie is 20 jaar, dus die draait ook.’

Stephanie Frederiks, mede-­eigenaar van restaurant El ­Fuego in Valkenburg: ‘We zijn druk bezig met de mise en place en andere voorbereidingen. Vorige week hoorden we al dat er versoepelingen zouden komen, dus toen hebben we het risico genomen alvast bestellingen te doen. Daardoor zijn we er nu klaar voor.

‘Er komen gelukkig al aardig wat reserveringen binnen. Vooral voor het weekend, maar ook voor doordeweeks. Dat kunnen we wel gebruiken na alle ellende. Een van onze twee zaken wordt nog hersteld van de overstromingen van afgelopen zomer. Daardoor ont­komen we wel aan de personeelsproblemen: we zetten het personeel van twee zaken nu in de ene zaak die wel open kan. Ik ben al blij als ik weer een praatje kan maken met de gasten.’

Rick Mouwen, zakelijk leider Club Gewalt: ‘Vorige week hebben we besloten om de voorbereidingen voor onze voorstelling Antropoceen, de musical alvast voorzichtig in gang te zetten. We twijfelden, want er was nog geen definitieve openingsdatum aangekondigd, maar Theater Bellevue zei: ‘Nee, we gaan door! Wij dekken de kosten wel.’ Gelukkig maar, want als we hadden ­gewacht tot na de persconferentie, hadden we onmogelijk woensdagavond kunnen spelen.’

‘Ik hoop dat mensen het ­theater weer weten te vinden. Na deze lockdown zitten we ­allemaal op ons tandvlees, maar juist dan heeft een mens muziek en theater nodig. Wij kunnen hun een hart onder de riem ­steken. Of wij de zaal woensdagavond al vol krijgen, is nog even spannend, maar de reserveringen voor donderdag en vrijdag stromen al binnen.

‘Ik kijk er ontzettend naar uit om na de voorstelling te horen hoe bezoekers het ervaren hebben. Het is zo stil als je geen ­publiek hebt; je krijgt zo weinig terug. Terwijl dat juist de reden is om theater maken: het ­publiek vermaken en in beweging brengen.’

Jeroen Bartelse, directeur van concertpodium Tivoli­Vredenburg in Utrecht: ‘Voor de spirit is het belangrijk dat we open zijn en dat we kunnen werken aan wat we het allermooiste vinden: muziek naar de mensen brengen. We doen wat we kunnen, als de deur op een kier staat, glippen we erdoorheen en bieden we wat ­mogelijk is.

‘We zijn blij dat er ­is geluisterd naar de roep om opening, maar vinden het wel jammer dat de stap niet wat ­groter is. De stapeling van veiligheidseisen is een spelbreker. Het moet allemaal geplaceerd en op anderhalve ­meter.

‘Voor klassieke muziek en jazz werkt dat wel, maar voor pop of rock eigenlijk niet. Ook financieel is een bezetting van eenderde niet haalbaar. Dus we moeten alsnog veel concerten afzeggen.

‘Ik had gehoopt naar het ­concert van Blaudzun op vrijdag te kunnen gaan, maar dat hebben we toch moeten afgelasten. Donderdag ga ik wel naar het Maat Saxophone Quartet, het eerste concert dat we weer organiseren. Het is elke keer weer een bijzonder moment om de eerste liveklanken door een zaal met ­publiek te horen gaan.’

Gijs de Jong, toernooidirecteur van het EK Zaalvoetbal: ‘Morgenochtend openen we ­meteen de kaartverkoop voor de resterende wedstrijden. Het kost energie om dat nu nog te ­regelen, maar ik merk ook dat het voor veel energie zorgt bij de mensen die eraan werken.

‘Voor de wedstrijden woensdagavond in Groningen is het helaas te kort dag om de verkoop van kaarten te organiseren, maar we ­denken nu aan een symbolische opening met jeugdige fans als ­publiek. Dan ­kunnen we ­alsnog het eerste sportevenement van 2022 met publiek ­organiseren.

‘Ik had het stadion natuurlijk liever vol gehad, maar we gaan er het beste van maken. Zaal­voetbal heeft een geweldige ­setting: je zit heel dicht op het veld, dus er is een NBA-achtige sfeer.

‘Vrijdag speelt Oranje in de ­Ziggo Dome in ­Amsterdam zijn laatste poulewedstrijd, tegen ­Servië, de belangrijkste ­wedstrijd van het jaar voor dat team. Het publiek wordt vast een enorme steun in de rug.’