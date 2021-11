Horeca in bron- en contactonderzoek geen coronabrandhaard, in Noord-Limburg kwart van testen positief

Technofans wachten voor de Ziggo Dome op het Amsterdam Dance Event (ADE). Beeld ANP

Horeca voor zover bekend geen grote besmettingshaard

Van grootschalige verspreiding van het coronavirus in de horeca lijkt geen sprake, uitzonderingen zoals de ruim duizend besmettingen tijdens het Amsterdam Dance Event daargelaten. Bijna driekwart van de positief geteste personen liep het virus voor zover bekend thuis op, van huisgenoten of van bezoek. Bij slechts 3,8 procent wordt de horeca genoemd als mogelijke locatie van besmetting. Scholen werden tijdens de herfstvakantie minder vaak genoemd. Iets minder dan 1 op de 10 getraceerde besmettingen vond plaats op de werkplek.

In ongeveer 32 procent van de gevallen is de ‘setting’, de mogelijke plek van overdracht van het virus, door de GGD in het bron- en contactonderzoek te traceren. Het beeld kan vertekend zijn doordat besmette personen die het virus thuis oplopen vaker precies weten van wie ze het kregen, maar het aandeel van de horeca neemt de afgelopen weken niet toe.

Sterfte neemt toe

Sinds half oktober stijgt de gerapporteerde covid-sterfte weer, na een zomer met lage sterftecijfers. Wel is het aantal overledenen nog altijd aanzienlijk lager dan tijdens eerdere besmettingsgolven. Het RIVM meldt deze week 102 sterfgevallen, een week eerder 78. Vorig jaar november werden wekelijks zo’n 500 overledenen gemeld. De meeste overledenen zijn, net als in eerdere coronapieken, 80 jaar of ouder. De afgelopen maand zijn 57 sterfgevallen van 80-minners gemeld. De werkelijke sterfte kan hoger zijn, voor covid-sterfte geldt – anders dan voor besmettingen – geen meldingsplicht.

Percentage positieve testen wijst op onderschatting besmettingsgraad

Het aantal gemelde besmettingen steeg afgelopen week met 40 procent naar gemiddeld 7.711 per dag, en een steeds groter deel van de coronatesten blijkt positief. In een week tijd steeg het percentage positieve testen van 15,3 naar 16,7 procent. Deze toename is een teken dat het gemelde aantal besmettingen een forse onderschatting is van de werkelijke besmettingsgraad.

Er zijn grote regionale verschillen. In Limburg, Zeeland, Flevoland en Hollands-Midden was meer dan 20 procent van de testen positief, in het noorden van Limburg zelfs 26 procent. In Groningen bleken relatief de minste bezoekers van de teststraat besmet, 10 procent. Dagelijks gaan zo’n 41 duizend Nederlanders naar de teststraten, bijna 9 duizend meer dan vorige week. Iets minder dan vierduizend van hen komen om een positieve zelftest te bevestigen. Van deze testen is bijna 90 procent positief.