Horeca eist miljoenen compensatie voor sluiten rookruimten

De rookruimten werden ingericht nadat in 2008 een rookverbod was geïntroduceerd in kroegen. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben kroegbazen gemiddeld 12.500 euro geïnvesteerd in rookruimten, die zijn uitgerust met afzuiginstallaties. Veel ondernemers zeggen dat de investering in de ruimten nog niet is terugverdiend.

De brancheorganisatie schat dat in de hele sector 70 tot 90 miljoen euro is uitgegeven aan de ruimten voor rokers. Volgens KHN is compensatie nodig, omdat de ondernemers niet hadden kunnen weten dat de regels zouden veranderen op het moment dat zij de investeringen deden. Het kabinet besloot vorige maand dat de rookruimten moeten verdwijnen na een vonnis van het Amsterdams Gerechtshof van 13 februari. Belangenorganisatie Clean Air Nederland had sluiting van alle rookruimten geëist en kreeg gelijk van het Hof.

KHN legt de eisen binnenkort neer bij Blokhuis tijdens een gesprek over de voorgenomen plannen. Als hij daaraan niet tegemoetkomt, dan is het volgens de KHN-woordvoerder mogelijk dat er claims volgen. De staatssecretaris had al laten weten dat hij met de horeca over de gevolgen wilden praten.

De staat gaat overigens nog in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak, omdat ze het niet eens is met een technisch detail. Op die manier hoopt Den Haag ruimte te maken voor een overgangsperiode.

Uit onderzoek van de brancheorganisatie blijkt dat 91 procent van de ondernemers met een rookruimte tegen de plannen van Blokhuis is. KHN vreest dat een verbod op de rookruimtes leidt tot meer rokers op straat en tot klachten van omwonenden over geluidsoverlast.

