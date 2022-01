Horeca, cultuur en sport: Nederland mag weer open – tot 22 uur. Dit zijn de nieuwe versoepelingen

Horecagelegenheden mogen tot 22 uur 's avonds open. Beeld ANP

- Horeca en cultuurinstellingen kunnen de deuren weer openen van 05.00 uur 's morgens tot 22.00 uur 's avonds. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten een vaccinatie-, herstel-, of testbewijs laten zien en moeten een mondkapje op als ze binnen rondlopen. In theaters, bioscopen en horeca is een vaste zitplaats verplicht.

- Doorstroomlocaties zoals dierentuinen en pretparken mogen weer open. Ook daar is een coronatoegangsbewijs verplicht en geldt een maximum van één bezoeker per vijf vierkante meter. Die regel geldt ook voor doorstroomlocaties in de cultuursector, zoals musea.

- Alle sectoren die beperkt open waren mogen voortaan tot 22.00 uur klanten ontvangen. Essentiële winkels zoals supermarkten mochten tot nu toe open tot 20.00 uur. Niet-essentiële winkels en contactberoepen zoals kappers moesten om 17.00 uur dicht.

- Grote evenementen mogen in afgeslankte vorm weer doorgaan. Op binnenlocaties geldt een maximaal aantal van 1.250 personen. Evenementen met meer bezoekers zijn alleen buiten toegestaan, dan geldt een maximum van een derde van de reguliere capaciteit. In alle gevallen moeten de bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien. Ze moeten ook een een vaste zitplaats hebben: festivals zijn daarom nog niet toegestaan.

- De versoepeling voor evenementen betekent ook dat er weer supporters aanwezig mogen zijn bij sportcompetities, mits zij tijdens de wedstrijd op hun vaste zitplaats blijven. Vanwege de anderhalvemetermaatregel mogen bijvoorbeeld voetbalstadions slechts een derde van hun stoeltjes vullen. Op binnenlocaties, zoals schaatshallen, geldt net als voor andere evenementen een maximum van 1.250 bezoekers.

- De regels gelden in principe voor de komende zes weken. Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet of meer versoepelingen mogelijk zijn.