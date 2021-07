Hoorzitting Capitoolbestorming begonnen: ‘Ik dacht: dit is hoe ik doodga’

Politieagenten tijdens de hoorzitting. Beeld EPA

Het is een eerste belangrijke stap in het onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari. Daarbij kwamen vijf mensen om en vielen meer dan 140 gewonden, vooral politieagenten. De getuigenissen bieden een schokkende inkijk in een gebeurtenis waar nog steeds veel onduidelijk over is.

‘Dit is hoe ik doodga’, dacht een agent van de U.S. Capitol Police op 6 januari. De lucht verdween uit zijn longen terwijl hij werd verpletterd door de meute die het Capitool bestormde, vertelde hij aan de onderzoekscommissie. Hij vergeleek de bestorming met ‘een middeleeuws slagveld’ en beschreef het gevecht met de meute als ‘man tegen man, centimeter om centimeter’. Bestormers schreeuwden dat hij ‘terechtgesteld moest worden’.

Er is veel filmmateriaal van de bestorming van het Capitool, wat bij de hoorzitting opnieuw werd afgespeeld. Maar de emotionele verhalen van de agenten zijn de meest gedetailleerde ooggetuigenverslagen sinds de gebeurtenissen van 6 januari. Hun ervaringen vormen puzzelstukjes voor de grotere vraagstukken van het onderzoekscomité. Was de bestorming een gecoördineerde actie? Waarom werd het gebouw zo slecht beveiligd? En hoe reageerde de regering van Trump op de bestorming? Dat zijn de belangrijkste vragen waar het comité komende tijd antwoord op wil hebben.

Op de eerste dag werd vooral duidelijk hoe nietsontziend en gewelddadig de relschoppers waren. ‘Een van de bestormers greep mijn gezicht vast en kreeg zijn duim in mijn rechteroog, dat hij probeerde uit te drukken’, vertelde een agent van de Metropolitan Police aan het comité. ‘Ik schreeuwde het uit van de pijn en wist hem van me af te schudden voordat er onherstelbare schade ontstond.’ Een collega vertelde hoe hij herhaaldelijk werd getaserd. De indringers riepen dat hij gedood moest worden met zijn eigen wapen.

‘Terroristen’

De agenten spraken in hun getuigenissen verder van ‘terroristen’ en een ‘couppoging’. Ze zouden zijn opgejut door de retoriek van Trump, een van de getuigen sprak zelfs van ‘marsbevelen’. De komende tijd moet blijken hoe groot de rol van de toenmalige president en zijn vertrouwelingen precies was. Daarvoor moet de onderste steen boven komen, kondigde een van commissieleden aan. ‘We moeten weten wat elke minuut van die dag in het Witte Huis heeft plaatsgevonden.’

De diepe politieke verdeeldheid tussen de partijen kan daarbij nog voor problemen zorgen. De Republikeinen torpedeerden eerder dit jaar een onafhankelijke onderzoekscommissie naar de Capitoolbestorming. Daarna riep Huisvoorzitter Nancy Pelosi deze speciale commissie in het leven, waarvoor ze zelf de kandidaten aanstelde.

De leider van de Republikeinse minderheid in het Huis, Kevin McCarthy, vindt Pelosi en daarmee de commissie politiek vooringenomen. In de negenkoppige commissie zitten weliswaar twee Republikeinen, maar dat zijn bekende critici van Trump. McCarthy en de zijnen zullen naar verwachting het onderzoek dwarsbomen waar dat mogelijk is.