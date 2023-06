Hoop op overlevenden opgegeven bij mogelijk dodelijkste ramp met migrantenboot in jaren

Overlevenden van de scheepsramp woensdag in de haven van Kalamata, op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Beeld AFP

Volgens Alarm Phone, een vrijwilligersorganisatie die drenkelingen op de Middellandse Zee probeert te redden, zaten er 700 tot 750 mensen op het schip dat in de nacht van dinsdag op woensdag kapseisde en binnen een kwartier volledig onder water verdween. De Griekse autoriteiten gaan uit van vijfhonderd vermisten. De Griekse marine, luchtmacht en kustwacht hebben 104 drenkelingen gered.

Er zijn alleen mannen van tussen de 16 en 40 jaar gevonden, maar overlevenden zeggen dat er ook veel vrouwen en kinderen aan boord waren. De kustwacht heeft videobeelden vrijgegeven waarop te zien is dat het dek van de vissersboot, met een lengte van 25 tot 30 meter, helemaal vol stond met mensen. Vermoedelijk bevonden de meeste vrouwen en kinderen zich in het ruim van het schip. Niemand aan boord zou een reddingsvest hebben gedragen.

Het rampschip op een beeld dat woensdag door de kustwacht werd vrijgegeven. Beeld AFP

In elk geval tot vrijdagochtend zoeken de hulpdiensten met acht schepen en een helikopter verder naar drenkelingen, maar de hoop dat er nog overlevenden worden gevonden is al opgegeven. Volgens de autoriteiten zijn er sinds woensdagavond geen mensen meer gered. Ook is de kans klein dat het wrak zal worden teruggevonden. De vissersboot sloeg om op zo’n 85 kilometer van het Griekse schiereiland Peloponnesos, in een van de diepste delen van de Middellandse Zee.

Nationale rouw

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Als de schattingen kloppen, is het de dodelijkste ramp met een migrantenboot in jaren. In 2015 verdronken zevenhonderd mensen voor de Libische kust.

De overvolle boot zou van de Libische kustplaats Tobroek op weg zijn geweest naar Italië toen de motor het begaf. De Griekse autoriteiten en het EU-grensbewakingsagentschap Frontex zeggen het schip toen al uren in het vizier te hebben gehad, maar volgens de kustwacht weigerden de opvarenden alle aangeboden hulp. ‘Het was een vissersboot volgepakt met mensen die onze hulp weigerden omdat ze naar Italië wilden’, zei woordvoerder Nikos Alexiou tegen de Griekse zender Skai TV.

De overlevenden, vooral afkomstig uit Syrië, Egypte en Pakistan, verblijven op dit moment in een magazijn in de haven van Kalamata. Na ondervraging heeft de politie negen vermoedelijke mensensmokkelaars gearresteerd, de anderen moeten worden overgebracht naar een vluchtelingenkamp. ‘Velen verkeren in shock. Ze maken zich zorgen over de mensen met wie ze samen reisden, hun familie en vrienden’, aldus een woordvoerder van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR ter plaatse.

Aangescherpt migratiebeleid

De Verenigde Naties pleiten na de schipbreuk, niet voor het eerst, voor veilige migratieroutes voor vluchtelingen. ‘Dit is opnieuw een voorbeeld van de noodzaak voor lidstaten om samen te komen en ordelijke, veilige routes te creëren voor mensen die gedwongen worden te vluchten’, zei woordvoerder Stéphane Dujarric woensdag.

Het harde migratiebeleid van onder meer Griekenland en Italië maakt de weg naar Europa steeds gevaarlijker, maar het aantal mensen dat de oversteek waagt neemt alleen maar toe. Dit jaar zijn volgens de Internationale Organisatie voor Migratie al 1.166 mensen verdronken op de Middellandse Zee. Het merendeel, 1.039, kwam om op de route tussen Noord-Afrika en Italië. Vooral uit Tunesië en Libië vertrekken veel bootjes met vluchtelingen en migranten.

Toch zetten Europese landen vooral in op het tegenhouden van migranten. Na eerdere deals tussen Italië en Libië en de Europese Unie en Turkije probeert de EU nu met de Tunesische regering een overeenkomst te sluiten om migranten daar op te vangen, in ruil voor een flinke smak geld. Afgelopen weekend bezocht premier Mark Rutte Tunesië met Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni om te onderhandelen met president Kais Saied, de autocratische leider die het Tunesische parlement buitenspel gezet heeft.