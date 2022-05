Hoon treft senatoren die niet komen opdagen bij debat – kan digitaal intekenen uitkomst bieden?

De Eerste Kamer, eerder deze maand in vergadering bijeen, vanwege de renovatie van het Binnenhof in de tijdelijke huisvesting. Beeld ANP - Sem van der Wal

Een fijne maandagavond was het niet voor de Eerste Kamer. ‘Ik wens u allen wel thuis’, was alles wat voorzitter Jan Anthonie Bruijn nog kon zeggen tegen de leden die wél waren komen opdagen voor het debat over de ‘staat van de rechtsstaat’ – doorgaans een onderwerp waar je Eerste Kamerleden ’s nachts wakker voor kunt maken. Dit keer waren maar 37 van de 75 leden aanwezig, één te weinig om aan het vergaderquorum te voldoen. Bruijn kon niet anders dan afgelasten en nederige excuses maken aan de bewindslieden Yeşilgöz, Weerwind en Uslu, die dus ook voor niks kwamen opdagen.

Hoon daalde neer over de senatoren. De commentatoren waren niet de minsten. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans sprak op Twitter van een blamage en een historische misser. ‘En dan ook nog net over het onderwerp rechtsstaat, waar de Eerste Kamer zich de borg voor acht.’ Intussen maakten senatoren elkaar verwijten. Voormalig FvD-senator Henk Otten miste vooral Theo Hiddema, voorheen ook van FvD: ‘Omdat Hiddema nog steeds niet is komen opdagen, kunnen we niet beginnen.’

Toch waren er verzachtende omstandigheden, benadrukte een woordvoerder van de Eerste Kamer dinsdag: pas vrijdag werd vanwege een vollopende agenda besloten het debat over de rechtsstaat te vervroegen naar de maandagavond. Zoiets veroorzaakt in de Eerste Kamer altijd onmiddellijk stress aangezien het senatorschap nou eenmaal een deeltijdfunctie is die doorgaans alleen aanwezigheid op dinsdag vergt. Op andere dagen hebben senatoren vaak verplichtingen elders.

Digitaal

Bovendien kan niet worden uitgesloten dat de opkomstdiscipline wat is weggezakt door de coronacrisis. Anders dan de Tweede Kamer besloot de Eerste Kamer in 2020 na rijp beraad dat het gezien de omstandigheden ook volstond om digitaal in te tekenen voor het quorum. Die ingreep voorkwam veel onnodige reisbewegingen. Dat ‘digitale quorum’ werd pas onlangs weer afgeschaft.

Zou het niet schelen als daar ook buiten coronatijd wat flexibeler mee wordt omgegaan? Tegenstanders vrezen dat het leidt tot lege vergaderzalen. Maar Paul Cliteur, hoogleraar rechtswetenschap en tot november 2020 zelf senator, raadt het zijn oud-collega’s van harte aan. ‘Ik vond het destijds al raar dat er aanvankelijk zo moeilijk over werd gedaan. Ik ben toen zelf de Grondwet maar gaan lezen en kon niet ontdekken waarom het niet digitaal zou mogen. De situatie is nu een beetje anders, maar ik zou de moderne mogelijkheden toch wat beter benutten.’

Heel goed idee, vindt ook Paul Rosenmöller, fractieleider van GroenLinks. ‘Vooropgesteld: dit was een slechte vertoning, en zeker op dinsdag hoor je gewoon aanwezig te zijn, maar bij debatten op ongebruikelijke tijdstippen zouden we moeten nadenken over digitaal tekenen. Wat mij betreft gaan we het gesprek daarover voeren.’

Dat had in elk geval Theo Hiddema kunnen helpen, die maandagavond uiteindelijk nog wel in Den Haag arriveerde, al was het dan te laat, na een lange dag in de rechtbank van Alkmaar. Daar stond hij in zijn hoedanigheid van advocaat een verdachte in een moordzaak bij.