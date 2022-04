‘Hooligans dreigen door georganiseerde vechtpartijen en training politie te overmannen’

Deelnemers aan een antilockdownprotest Amsterdam vallen in januari 2021 een ME-busje aan op het Museumplein in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Door de georganiseerde vechtafspraken en speciale trainingen daarvoor veranderden hooligans de laatste jaren in ‘ware vechtmachines’, stellen onderzoekers van Bureau Beke in het nieuwe rapport Het fenomeen vechtafspraken: vier jaar later, geschreven in opdracht van de politie. In 2017 waarschuwden zij al voor fenomeen van ‘vechtafspraken’, waarbij hooligans van voetbalclubs met elkaar op de vuist gaan. Volgens de onderzoekers is dat het ‘ongewenst neveneffect’ van het weren van deze supportersgroepen uit de voetbalstadions.

Uit het vervolgonderzoek, waarvoor onderzoekers vechtafspraken van 2017 tot en met 2021 bestudeerden, blijkt dat hun voorspellingen zijn uitgekomen: hooligans die deelnemen aan de georganiseerde vechtpartijen, worden steeds professioneler en vormen een gevaar voor de openbare veiligheid. In het rapport komt onder meer naar voren dat deelnemers steeds jonger en sterker zijn, omdat de vechtgroepen daar speciaal op rekruteren.

Daarnaast zouden de vechtgroepen trainen om in formatie aan te vallen, politieagenten van hun paarden af te trekken en om wapenstokken van de Mobiele Eenheid (ME) af te pakken. Dit alles vormt volgens de onderzoekers een groot risico voor de veiligheid van agenten, die slechts vier keer per jaar trainen voor mogelijke confrontaties. ‘Politiemensen staan straks tegenover betere vechters dan zij zelf zijn’, stellen onderzoekers.

De meeste vechtgroepen bestaan uit 20 tot 35 fanatieke supporters die vechten uit naam van hun favoriete voetbalclub. Volgens de geïnterviewde agenten gaat het om een gemêleerd gezelschap van studenten, werklozen, zelfstandigen en mensen met een strafblad.

Vechtafspraken raken steeds vaker gewone burgers

De georganiseerde knokpartijen spelen zich volgens het onderzoek ook steeds vaker nabij horeca of in woonwijken. ‘Met als resultaat dat steeds meer burgers, ondernemers en organisaties hiervan de negatieve gevolgen ondervinden’, aldus de onderzoekers. Eerder spraken de hooligans af op afgelegen plekken, zoals een bos of een industrieterrein. Bovendien zou er vaker sprake zijn van zogeheten Hit-and-Run acties, een openbare vechtpartij waarbij alles is toegestaan.

De politie heeft haar handen vol aan de vechtafspraken. Knokploegen van hooligans zouden het afgelopen jaar onder meer betrokken zijn geweest bij de coronarellen en bij de vele coronademonstraties op het Museumplein in Amsterdam. Maandag meldde de politie al dat agenten steeds vaker met zwaar geweld te maken krijgen. De coronapandemie en de bijbehorende demonstraties zijn volgens de politie onlosmakelijk verbonden met de toename in geweld.