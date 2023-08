Hoogzwangere vrouw uit Detroit onterecht gearresteerd door fout bij software voor gezichtsherkenning

Porcha Woodruff werd als eerste vrouw onterecht aangehouden vanwege een fout van de gezichtsherkenningssoftware. Beeld Nic Antaya/ The New York Times via ANP

Woodruff, op dat moment acht maanden zwanger, werd in februari in het bijzijn van haar kinderen geboeid afgevoerd en elf uur vastgehouden. Ze kon ’s avonds na betaling van een borg van 100.000 dollar naar het ziekenhuis, waar ze aan een infuus werd gelegd wegens uitdroging. Het duurde nog een maand voor haar zaak werd geseponeerd.

De gezichtsherkenningssoftware, afkomstig van het bedrijf DataWorks Plus, wijst een mogelijke dader aan door in alle beschikbare mugshots (arrestatiefoto’s) van de politie te zoeken naar een gezicht dat overeenkomt met beeldmateriaal dat ze van het misdrijf hebben. Dat resultaat wordt nog gecontroleerd door een menselijke analist.

Beelden van een beveiligingscamera

Woodruff stond in het systeem omdat ze in 2015 werd gearresteerd voor het rijden met een verlopen rijbewijs. Haar foto werd door de software gematcht met beelden van een beveiligingscamera op een tankstation. Twee weken voor haar arrestatie pikte een man daar in de buurt een vrouw op met wie hij zich in zijn auto bezatte en seks had, om bij het afzetten van de vrouw te worden opgewacht door een handlanger met een pistool. Deze man beroofde het slachtoffer van zijn telefoon en portemonnee en vluchtte in zijn auto.

De handlanger werd twee dagen later gearresteerd terwijl hij in de gestolen auto rondreed. De foto van Woodruff werd, nadat de software haar had aangewezen, door het slachtoffer uit een stapel van zes andere politiefoto’s gevist. Volgens de politie was dat de reden om Woodruff te arresteren – maar had de software haar niet aangewezen, dan zouden ze het slachtoffer Woodruffs foto nooit hebben voorgelegd. Dat zij op de vrouwelijke dader lijkt is begrijpelijk, gezien de fout van de software.

Foutieve gezichtsherkenning alleen bij zwarte mensen

Tegen de stad Detroit lopen drie rechtszaken voor arrestaties die onterecht zijn verricht aan de hand van foutieve gezichtsherkenning. Woodruff is de zesde persoon die zegt hierdoor onterecht gearresteerd te zijn. In alle gevallen gaat het om mensen met een zwarte huidskleur, Woodruff is de eerste vrouw. De politie van Detroit zet gezichtsherkenning zo’n 125 keer per jaar in, vrijwel uitsluitend bij zwarte mannen.

Dat gezichtsherkenningssoftware de gezichten van zwarte mensen (en vooral zwarte vrouwen) niet goed kan beoordelen is een bekend probleem. In 2018 concludeerden onderzoekers van techuniversiteit MIT dat gezichtsherkenningssoftware een foutmarge van bijna 35 procent heeft bij zwarte vrouwen, tegenover 0,8 procent bij witte mannen.

Spieksoftware

Vorig jaar diende een student van de Vrije Universiteit een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens, toen ze bij een tentamen aanvankelijk niet werd toegelaten omdat de spieksoftware haar niet herkende – vermoedelijk omdat ze zwart is. ‘Die fout is bij de nieuwste gezichtsherkenningssoftware grotendeels gecorrigeerd, maar ik kan niet beoordelen of dat hier ook het geval was’, zegt Raymond Veldhuis, emeritus hoogleraar gezichtsherkenning aan de Universiteit Twente. Voorheen werd dit soort software overwegend met gezichten van witte mannen getraind waardoor het zwarte mensen, in het bijzonder vrouwen, niet goed herkent.

Veldhuis: ‘Naast het gebruiken van de juiste software is het ook van groot belang dat het beeldmateriaal van goede kwaliteit is. Goede belichting, goede hoek.’ Zoals bij de douanezuilen van Schiphol, bijvoorbeeld. Recht van voren, fel verlicht, het gezicht wordt vergeleken met een pasfoto die óók aan standaarden moet voldoen. De beelden van een beveiligingscamera, van boven genomen en vaak onscherp, zijn doorgaans niet geschikt voor een goede beoordeling.

‘Verontrustend’

Veldhuis vindt niet dat gezichtsherkenningssoftware per definitie ongeschikt is om te gebruiken in politieonderzoek. ‘Als bewijsmateriaal moet je er alleen heel voorzichtig mee zijn. Je kunt het niet als enige bewijs inzetten. Maar het kan de politie misschien wel helpen om iemand op het spoor te komen.’ Dat Woodruff tijdens het delict hoogzwanger was terwijl ze in een auto seks zou hebben gehad én zou hebben gedronken, had het slachtoffer moeilijk over het hoofd kunnen zien – en zou de politie bij het zien van Woodruff toch sterk aan het twijfelen moeten hebben gebracht.

De politiechef van Detroit, James E. White, zegt in The New York Times dat hij de beschuldigingen ‘erg verontrustend’ vindt en de zaak serieus neemt. De officier van Justitie van Wayne County, Kym Worthy, zegt het arrest ‘gepast’ te vinden ‘gezien de feiten’.