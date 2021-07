Liveblog Overstromingen

Hoogwaterpiek verlaat Limburg maandagmorgen, verwacht Rijkswaterstaat • Merkel zondag naar Schuld in rampgebied

Noodweer heeft in Limburg, België en Duitsland overstromingen veroorzaakt. Er is veel schade en er zijn veel slachtoffers. Lees het laatste nieuws in dit liveblog.