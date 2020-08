Hooguit eenderde van het hoger onderwijs zal fysiek worden gegeven

Markeringen op de Erasmus Universiteit geven de looprichting aan. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) geven beperkt onderwijs op locatie. Beeld ANP

Waar basisscholen en middelbare scholen aan het einde van het voorjaar hun leerlingen weer mochten ontvangen, bleven het mbo en het hoger onderwijs achter. Alleen onderwijsactiviteiten die echt niet digitaal konden, zoals labpractica of tentamens, werden vanaf juli weer op locatie gedaan.

Waar bijvoorbeeld sportverenigingen vanaf 1 september weer bijna volledig gaan draaien, zet het hoger onderwijs voorlopig de poorten slechts op een kier. Volgens Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten VSNU is het geven van maximaal 30 procent fysiek onderwijs gebaseerd op een doorrekening van de anderhalvemeterregel.

Zeker op academisch niveau kunnen veel vakken ook online worden gegeven, maar studenten klagen al langer dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit. Zo werd een petitie om ter compensatie het collegegeld te halveren al meer dan veertigduizend keer ondertekend. Aan die halvering wil Duisenberg niet: ‘Het onderwijs dat gegeven wordt, is goed. Daar kan men de examens mee halen, we hebben strakke kwaliteitsvoorschriften en die kwaliteit wordt gehaald’, laat hij aan BNR weten.

Belangrijk

Duisenberg erkent wel dat via een videoverbinding aan de eettafel onderwijs genieten iets anders is dan in de collegebanken. ‘Alles is gericht op minimalisering van de studie-achterstand, maar iedereen is zich wel gaan realiseren hoe belangrijk dat fysieke onderwijs is. U zult mij niet horen zeggen dat de kwaliteit net zo goed is als fysiek onderwijs.’

Vooral eerstejaarsstudenten lopen veel mis. Velen van hen deden geen eindexamen en misten ook de examenfeestjes en examenreisjes. Anderen zagen hun tussenjaar in het water vallen. Bovendien zal hun introductieweek een zeer gematigde zijn, met veel online-activiteiten en zonder feestjes en alcohol. Deels worden zij tegemoetgekomen: uit de rondgang blijkt dat eerstejaarsstudenten in de verdeling van het fysieke onderwijs de voorkeur krijgen.

Hoe het mbo-onderwijs er straks uit komt te zien, is nog niet precies bekend. Ook daar geldt vanuit het kabinet het dringende advies om waar mogelijk onderwijs online te doceren.