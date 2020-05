Hoogste rechters Wisconsin vernietigen verlenging lockdown

Demonstranten verzamelen zich tijdens een ‘Reopen Wisconsin’-rally in Madison, de hoofdstad van de staat. Beeld EPA

De uitspraak kan tegenstanders in andere staten van de lockdown aanmoedigen om ook tot aan het Hooggerechtshof te procederen om de vrijheidsbeperkende maatregelen te vernietigen. Of tegenstanders van de lockdown ook in andere staten net zo succesvol zullen zijn, valt echter nog te bezien. In Californië, Michigan, Kentucky en Illinois werden in de afgelopen weken ook procedures gevoerd. Geen van deze rechtszaken was echter succesvol.

Het besluit van de rechters in Wisconsin betekent dat de maatregelen om de inwoners binnen te houden, bedrijven en winkels te sluiten en samenkomsten te verbieden per direct worden opgeheven. Gouverneur Tony Evers is nu gedwongen nu om met een nieuw plan te komen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hij moet het wel op een akkoord gooien met de Republikeinen die vanaf het begin kritisch waren over het op slot gooien van de staat.

De rechtszaak was aangespannen door Republikeinse leden van het staatsparlement. Zij vonden dat Evers niet de juiste procedure had gevolgd en dat zijn verlengingsbesluit de steun ontbeerde van het staatsparlement. Een meerderheid van het hof koos de kant van de Republikeinen en vernietigde het besluit van de gouverneur.

Verstandig genoeg

Een van de conservatieve rechters greep de zaak aan om flink uit te halen naar de restricties in het openbare leven. ‘Deze grootschalige claim op het controleren van elk aspect van iemands leven zien we normaliter in gevangenissen’, aldus rechter Daniel Kelly. ‘Niet in een vrije samenleving waar het recht geldt.’

Evers reageerde verontwaardigd. ‘Republikeinse parlementariërs wisten vier leden van het Hooggerechtshof te overtuigen om de staat in chaos te storten’, aldus de gouverneur. ‘De Republikeinen zijn nu verantwoordelijk voor de chaos.’ De gouverneur kondigde aan donderdag met een nieuw plan te komen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De Republikeinen, die de meerderheid hebben in het staatsparlement, zullen zeker met flinke eisen komen.

De uitspraak komt nadat de gouverneur de lockdown, die sinds 25 maart van kracht is, al iets had versoepeld. Direct na de uitspraak kondigde de belangenorganisatie van bars en café’s aan dat ze hun deuren weer konden openen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, zoals afstand houden door bezoekers. De Republikeinse fractievoorzitter, Scott Fitzgerald, zei dat bevolking van Wisconsin verstandig genoeg is om te bepalen wat wel en niet kan. ‘Als je niet naar de kerk wil, dan ga je niet naar de kerk’, aldus Fitzgerald. ‘Als je niet wil gaan werken, dan ga je niet.’