Hoogste rechter Filipijnen, een tegenstander van Duterte, afgezet door haar collega’s

Sereno, de eerste vrouw die het Hooggerechtshof leidde, en de oppositie noemden direct de stemming in het Hof een forse klap voor de democratie. In toespraken had Sereno Filipino’s de laatste tijd opgeroepen zich te keren tegen de schending van de mensenrechten door Duterte.

‘Laten wij de boodschap van democratie en rede blijven verspreiden’, aldus Sereno na haar afzetting door acht collega’s. Tegen haar vertrek stemden zes rechters. ‘Wij zijn dicht bij de dood van de democratie’, zei de oppositiepartij Akbayan in een verklaring. ‘Na een parlement dat een schoothondje is geworden en een Senaat die ernstig gewond is, hebben wij nu een Hooggerechtshof dat een marionet is geworden.’ ‘Dit is een steek in het hart van onze grondwet’, betoogde Akbayan-senator Risa Hontiveros.

Critici vrezen dat de stemming een gevaarlijk precedent schept. Duterte zou nu een juridisch wapen hebben om ook andere kritische rechters en leden van het Openbaar Ministerie weg te krijgen. Zijn volgende slachtoffer is mogelijk een vooraanstaande officier van justitie, Conchita Carpio-Morales, die onderzoekt of Dutertes zoon Paolo zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Hij trad in december af als locoburgemeester van Davao.

De afzetting van de hoogste rechter komt twee dagen nadat Sereno was teruggekeerd van een verlof van twee maanden. Duterte, die haar tot zijn ‘vijand’ had uitgeroepen omdat zij zich keerde tegen veel van zijn omstreden maatregelen en autoritaire regeerstijl, probeerde haar al maanden weg te krijgen. In het parlement werd daarom een afzettingsprocedure tegen haar gestart.

Medewerkers van het Hooggerechtshof, die tegen Sereno zijn, roepen bij de ingang van het gerechtsgebouw om haar afzetting. Foto AP

Benoeming ongeldig

Ook begon de regering een zaak tegen Sereno bij het Hof. Volgens de landsadvocaat was haar benoeming ongeldig omdat Sereno indertijd geen volledige openheid van zaken had gegeven over haar vermogen. Haar voorganger werd ook om deze reden afgezet door het parlement. Sereno ontkende de beschuldiging. Ook werd zij ervan beschuldigd dat ze ‘respectloos’ met haar collega’s omging. Zes rechters getuigden tegen haar.

Sereno is de eerste voorzitter van het Hof die door haar collega’s is afgezet. ‘Verdedig de grondwet en vecht tegen onrecht’, zei ze na de uitspraak tegen haar landgenoten. Volgens haar was de stemming illegaal, omdat alleen het parlement de hoogste rechter van het land naar huis kon sturen in een afzettingsprocedure. Volgende week stemt het parlement alsnog over het voorstel dat is ingediend om haar af te zetten.

Sereno keerde zich tegen de verlenging van de noodtoestand in het zuiden van het land. Ook was ze het niet eens met Dutertes pogingen om rechters aan te pakken die volgens hem betrokken waren bij de drugshandel. Sereno zei dat niet de regering, maar het Hooggerechtshof mocht optreden tegen rechters die de wet overtraden.

Ook liet Sereno toe dat oud-dictator Ferdinand Marcos werd begraven op een begraafplaats voor helden van het land. Eind vorig jaar beschuldigde Duterte haar van corruptie en het aan de leiband lopen van de oppositie. Hij riep Sereno op haar bankafschriften openbaar te maken. ‘Ik waarschuw je dat ik nu je vijand ben’, bedreigde Duterte haar vorige maand in een toespraak. ‘Je moet verwijderd worden van het Hooggerechtshof. Daarna zal ik ervoor zorgen dat het parlement je afzet.’