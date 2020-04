Hoogste rechter: arts die dementerende hielp met euthanasie niet strafbaar

Beeld ANP

De specialist ouderengeneeskunde werd door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens moord. In 2016 verleende ze euthanasie aan een 74-jarige vrouw die leed aan vergevorderde dementie. De vrouw had in haar wilsverklaring geschreven dat ze niet verder wilde leven wanneer zij vanwege haar dementie in een verpleeghuis zou moeten worden opgenomen. Nadat ze hier uiteindelijk toch terechtkwam, paste de arts in 2016 euthanasie toe, zonder dat ze nog met haar over haar verzoek kon spreken.

Volgens de Hoge Raad heeft de arts toch voldaan aan de zorgvuldigheidseisen en is ze daarom niet strafbaar. Er was sprake van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij een wilsverklaring is er volgens de Hoge Raad bovendien ruimte voor interpretatie in het licht van de omstandigheden.

Bevestiging van oordeel rechtbank

De Hoge Raad bevestigt hiermee het vonnis van de rechtbank in Den Haag. Die ontsloeg de arts vorig jaar september al van rechtsvervolging. Ze zou zorgvuldig hebben gehandeld. Het was het eerste vonnis in een euthanasiezaak.

Daartegen stelde het OM geen hoger beroep in. De Hoge Raad wenste wel cassatie ‘in belang van de wet’. Dit om juridische duidelijkheid te krijgen over de vraag of een eerder gedane schriftelijke wilsverklaring rondom levensbeëindiging door de arts ook nog geverifieerd moet worden op het moment dat iemand door zijn ziekte niet meer wilsbekwaam is.

Het arrest van de Hoge Raad is belangrijk voor de euthanasiepraktijk in Nederland, stelt het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek) in een reactie. ‘De rechtsvervolging van de specialist ouderengeneeskunde zorgde voor onrust en meer terughoudendheid om euthanasie te verlenen', stelt bestuurder Steven Pleiter.

In 2019 verleende het Expertisecentrum twee keer euthanasie aan wilsonbekwame diep demente patiënten, beide door de toetsingscommissies als zorgvuldig beoordeeld. Pleiter: ‘Euthanasie bij wilsonbekwaamheid blijft een complex traject waarbij uiterste behoedzaamheid is geboden, maar met deze uitspraak hoeven artsen minder schroom te hebben: met een zorgvuldige werkwijze kun je diep demente mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden wel degelijk helpen.’

Wilsverklaring

Na het opstellen van haar wilsverklaring, voerde de patiënt nog meermaals gesprekken met de huisarts en een geriater waarin ze die wens bevestigde. Toen de vrouw begin 2016 daadwerkelijk in het verpleeghuis terechtkwam, werd de specialist ouderengeneeskunde daar op de hoogte gesteld van het bestaan van de wilsverklaring.

Zij is vervolgens gaan onderzoeken of euthanasie mogelijk was. Na beraad met onder meer de familie van de vrouw en twee onafhankelijke artsen, kwam zij tot de conclusie dat aan de voorwaarden voor vrijwillige levensbeëindiging was voldaan.

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, die alle euthanasiezaken evalueert, oordeelde in 2016 dat de specialist ouderengeneeskunde onzorgvuldig was geweest. De wilsverklaring van de vrouw was volgens de commissie niet eenduidig genoeg om euthanasie te rechtvaardigen. Dit omdat zij daarin liet weten dat zij het moment van euthanasie zelf wilde kiezen: ‘Wanneer ik daar zelf de tijd rijp voor acht.’