Hoogste bestuursrechter bevestigt: te veel twijfel over effectiviteit emissiearme koeienstallen

Boer Thijs van Beers in Middelbeers heeft een speciale subsidie voor jonge boeren aangevraagd voor de emissiearme nieuwe stalvloer. Beeld Harry Heuts Photography

Het oordeel van de hoogste bestuursrechter heeft verstrekkende gevolgen voor de veehouderij. De landbouwsector lobbyt fanatiek bij het kabinet om ervoor te zorgen dat boeren het stikstofprobleem mogen bestrijden met technische innovaties in plaats van krimp van hun veestapel. Een van de meest toegepaste innovaties is de emissiearme melkveestal. Zo’n stal verlaagt de ammoniakemissie per koe in theorie met ongeveer 50 procent. Een boer die een emissiearme stal bouwt, mag daarna dus twee keer zoveel koeien houden als voorheen. De ammoniakuitstoot, en daarmee de schadelijke effecten op de omringende natuur, neemt op papier dan immers niet toe.

Milieuorganisaties zijn in 2019 naar de rechter gestapt om deze redenering aan te vechten. Een aantal wetenschappelijke praktijkonderzoeken heeft namelijk twijfel gezaaid over de effectiviteit van deze ‘duurzame’ stalsystemen. Er liggen inmiddels meerdere wetenschappelijke rapporten die concluderen dat deze systemen in werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk niet doen wat op papier wordt beloofd. Daardoor leiden de bedrijfsuitbreidingen waarvoor de provincies een natuurvergunning hebben afgegeven waarschijnlijk wél tot extra natuurschade. De Europese natuurbeschermingswet vereist absolute zekerheid dat dit niet het geval is.

De Raad van State bevestigt nu in hoger beroep een eerdere uitspraak van de Utrechtse rechtbank. De bestuursrechter merkt bij het arrest wel nadrukkelijk op dat dit oordeel alleen geldt voor de twee typen emissiearme melkveestallen uit de beoordeelde zaken en niet voor alle andere technische innovaties (waaronder combi-luchtwassers) waarvan de effectiviteit door wetenschappers in twijfel wordt getrokken.