Hoogste bestuurder van Hongkong kan niet veel zonder Beijing, zelfs aftreden niet

Chief Executive van Hongkong Carrie Lam. Beeld Reuters

Carrie Lam probeerde de schade dinsdag nog te beperken, maar het beeld van een machteloze marionet was onmiskenbaar. De hoogste bestuurder van Hongkong krijgt geen centimeter speelruimte van Beijing, en moet zelfs tegen haar zin aanblijven. Dat zei ze zelf in een besloten toespraak voor zakenrelaties, waarvan persbureau Reuters een geluidsopname bemachtigde. ‘Als ik een keuze had, was ik opgestapt’, aldus een emotioneel klinkende Lam.

Op een persconferentie ontkende Lam later dinsdag dat ze haar ontslag had aangeboden, of dit zelfs maar had overwogen. Aan haar uitspraak gaf ze een wat omslachtige draai: ze had zichzelf niet toegelaten te kiezen voor ontslag. De ontkenning kwam weinig geloofwaardig over, zeker aangezien twee anonieme bronnen in de Financial Times eerder al hadden gemeld dat Lam verschillende keren haar ontslag had aangeboden, maar telkens op een veto van Beijing was gestoten.

De gelekte opname bevestigt het beeld van Lam als een instrument in handen van Beijing, maar roept ook een vraag op: waarom wil de Chinese leiding, na dertien weken van steeds gewelddadiger protesten in Hongkong en steeds lagere waarderingscijfers voor Lam, de faliekant mislukte Chief Executive per se aanhouden?

1. Beijing wil dat Lam zelf haar eigen puinhoop opruimt

Sinds Carrie Lam in 2017 tot hoogste bestuurder van Hongkong werd verkozen, op voorspraak van de Chinese centrale overheid, heeft de politica altijd netjes in de pas van Beijing gelopen. Maar de uitleveringswet, die de zwaarste politieke crisis heeft uitgelokt sinds de overdracht van de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong aan China in 1997, was haar eigen initiatief. Een politieke inschattingsfout van jewelste, waar ze nu zelf voor mag opdraaien. Beijing heeft geen zin om zijn handen meer vuil te maken dan het moet.

Dus wil Beijing dat Lam aanblijft en de politieke crisis oplost, terwijl het haar tegelijk geen enkele ruimte geeft om concessies te doen. Volgens Reuters stelde Lam eerder voor om de gewraakte uitleveringswet volledig in te trekken, in plaats van enkel uit te stellen, om zo de demonstranten op straat tegemoet te komen, maar stuitte dit plan op het veto van Beijing. ‘Zo gauw een kwestie zich op het nationale niveau bevindt, is de politieke speelruimte voor de Chief Executive heel beperkt’, zei Lam ook in haar gelekte toespraak.

2. Beijing heeft geen idee wie Lam zou moeten opvolgen

Chief Executive Lam is niet rechtstreeks door de Hongkongse bevolking verkozen, maar door een 1.194 leden tellend comité, waarin vooral loyale Beijingaanhangers zitting hebben. Die voorgekookte verkiezingsprocedure is een van de strijdpunten van de demonstranten, die aanvankelijk tegen de uitleveringswet protesteerden maar ondertussen ook opkomen voor meer democratie in het algemeen. Een nieuwe verkiezing van een hoogste bestuurder volgens Beijings regels zou de protesten nog verder aanwakkeren.

De afgelopen 22 jaar heeft Beijing zijn semi-autonome havenstadstaat afwisselend leiders toegeschoven uit de zwaar pro-Chinese zakenwereld en uit de meer gematigde ambtenarij. Na voormalig ambtenaar Carrie Lam lijkt een opvolger uit het nog rechtlijniger pro-Beijing-kamp helemaal vragen om problemen. Verschillende kandidaten zouden al voor de eer bedankt hebben. ‘Niemand anders kan de puinhoop ruimen en niemand anders wil het doen’, aldus een anonieme bron in de Financial Times.

3. Lams aanblijven past in de Chinese strategie van een uitputtingsslag

De voorbije weken zijn de protesten steeds gewelddadiger geworden. Afgelopen weekeinde was een van de bloedigste tot nog toe. Volgens de politie gooiden betogers in totaal honderd molotovcocktails en richtten ze in eenderde van alle Hongkongse metrostations vernielingen aan. Omgekeerd werden 241 traangassalvo’s gelost. In totaal zijn in de afgelopen dertien weken al meer dan 1.117 demonstranten gearresteerd.

Van Chinese zijde wordt regelmatig met de optie van militair ingrijpen gedreigd, maar veel waarnemers zien dat als bangmakerij, gezien de grote economische en politieke kosten voor de Chinese autoriteiten. Dat is ook Lams inschatting, zo blijkt uit de gelekte toespraak. ‘De centrale regering heeft absoluut geen plan om het leger te sturen’, zegt ze. ‘Ze weten dat de prijs te hoog zou zijn. Misschien geven ze niet om Hongkong, maar ze geven om ‘één land, twee systemen’ en om hun internationale reputatie.’

De Chinese leiders blijven hopen dat de sympathie voor de demonstranten op den duur zal afnemen door het toenemende geweld, en door de oplopende economische schade. Nu al zit het toerisme naar Hongkong in het slop. Volgens Lam gaat Beijing ervan uit dat de protesten niet uitgedoofd raken voor de festiviteiten losbarsten rond 70 jaar Volksrepubliek, op 1 oktober. Voor de goede verstaander: Beijing is bereid tot een lange uitputtingsslag met de Hongkongse demonstranten. Met Lam als luitenant tegen wil en dank.