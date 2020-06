Hoogste Amerikaanse militair: ‘Ik had niet naast Trump moeten lopen’

De Amerikaanse president Trump wandelt naar de St. John’s Episcopaalse Kerk. Uiterst rechts loopt generaal Milley. Beeld AFP

Daar ging de president met de bijbel in zijn hand op de foto. Maar om die gang naar de kerk mogelijk te maken, werden traangas en rubberen kogels ingezet tegen vreedzaam demonstrerende betogers, die vervolgens door ME’ers, soldaten van de Nationale Garde en politie te paard werden weggeveegd.

‘Ik had daar niet moeten zijn’, zegt generaal Mark A. Milley, de voorzitter van de verenigde chefs van staven in een video. ‘Mijn aanwezigheid wekte de indruk dat de strijdkrachten betrokken zijn bij binnenlandse politiek.’

Man van de harde hand

Met zijn wandeling naar die kerk, en de foto waarvoor Trump zwijgend poseerde, wilde die een duidelijke boodschap uitstralen: dat hij een man is van de harde hand, en het morele gelijk. Maar ook voor zijn tegenstanders was de wandeling symbolisch: dit is een president die het leger inzet om mensen uit elkaar te drijven, op een moment dat er behoefte is aan verbindend leiderschap.

‘Het was een fout van mij om daar te staan, als officier in uniform, en ik hoop vurig dat we daar allemaal van kunnen leren’, zegt generaal Milley in de video, die is bedoeld voor militairen in opleiding. ‘We moeten het principe van een apolitiek leger, dat zo diep geworteld is in onze republiek, hoog in het vaandel dragen.’

Milley voegde eraan toe dat hij woest was over de ‘zinloze, brute moord’ op George Floyd, en zei dat de protesten die daarop volgden niet alleen over zijn dood gaan, maar over ‘de eeuwen van onrecht jegens Afrikaanse Amerikanen’.

Trump poseert met de bijbel voor de St. John’s Episcopaalse Kerk in Washington. Beeld AP

Milley is niet de eerste uit de legertop die kritiek levert op president Trump. Zo schreef voormalig minister van Defensie Jim Mattis een vernietigend opiniestuk in The Atlantic: hij noemde Trump een bedreiging voor de politieke stabiliteit van het land en verweet de president ‘een loopje te nemen met de grondwet’. De generaal die de overval op terreurleider Osama bin Laden in Pakistan leidde, William H. McRaven, liet weten dat het ‘tijd was voor nieuw leiderschap’ omdat Trump had laten zien dat hij ‘de noodzakelijke kwaliteiten niet in huis heeft’.

Deze week, nadat het Pentagon opperde om tien legerbases die zijn vernoemd naar Confederatie-generaals een nieuwe naam te geven, liet Trump weten daar niets voor te voelen. ‘Deze monumentale en krachtige bases zijn onderdeel van het grootse, Amerikaanse erfgoed. Mijn regering denkt er niet aan om deze namen te wijzigen’, aldus Trump.