Hoogste aantal positieve testen ooit, helft van volwassenen kreeg boosterprik

Defensiepersoneel helpt de GGD bij de boostercampagne in Ahoy in Rotterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Nog nooit zo veel besmettingen gemeld, aantal opnamen daalt verder

Bijna een kwart miljoen Nederlanders kreeg de afgelopen week een positieve testuitslag. Er zijn 242.961 besmettingen gemeld, 21 procent meer dan een week eerder. Mogelijk ligt het aantal positieve testen nog hoger, want het RIVM kampte dinsdag met een storing. Van de GGD-testen is 36,8 procent positief.

Een effect van de omikrongolf is in de ziekenhuizen nog niet te zien. Met dagelijks gemiddeld 111 nieuwe coronapatiënten is de instroom op het laagste niveau sinds eind oktober. Het RIVM waarschuwt dat het effect van deze besmettingspiek pas de komende weken in de ziekenhuizen te zien zal zijn.

Gunstig is wel dat het aantal gemelde besmettingen bij ouderen relatief laag is. Bij hen is het risico op ernstig ziek worden door corona veel hoger dan bij jongeren. De meeste besmettingen worden, net als vorige week, gemeld bij twintigers. In deze leeftijdsgroep daalt het aantal meldingen wel, de grootste toename is zichtbaar bij kinderen onder de 18.

Hoge boosteropkomst bij ouderen, helft Nederlandse volwassen kreeg extra prik

Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen, 53 procent, heeft inmiddels een boosterprik gekregen. Bij ouderen is de opkomst tot nu toe veel hoger dan bij jongeren, ongeveer 90 procent van de 60-plussers die in aanmerking komt voor een booster kreeg inmiddels een extra prik. Het RIVM verwacht de exacte vaccinatiegraad per leeftijdsgroep binnenkort te kunnen rapporteren.

In totaal zijn nu 7,7 miljoen boosterprikken gezet; 44 per 100 inwoners (inclusief kinderen). Hiermee blijft Nederland in de EU-middenmoot. In Malta, Denemarken, Ierland en België zijn de meeste boosters gezet, meer dan 50 per 100 inwoners. Binnen de EU is de boostergraad het laagst in Bulgarije en Roemenië.