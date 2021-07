Hoogste aantal nieuwe opnamen in een maand, besmettingscijfers stijgen verder

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Weekgemiddelde nadert 10 duizend positieve testen per dag

Het RIVM meldt vrijdag 11.363 nieuwe besmettingen, vrijwel evenveel als de 11.033 van donderdag. Hiermee komt het weekgemiddelde op 9.820 positieve testen, ruim drie keer zoveel als vorige week. Het percentage positieve testen stijgt in een week tijd van 9 naar 14,7 procent, wat betekent dat het hogere aantal meldingen niet alleen komt doordat meer mensen zich laten testen.

De gemeenten Ameland, Groningen en Tubbergen meldden de afgelopen week relatief de meeste besmettingen, meer dan 1.000 op de 100 duizend inwoners bleek besmet. Oftewel: meer dan 1 op de 100 bewoners kreeg in een week tijd een positieve testuitslag. Het landelijk gemiddelde is 395 per 100 duizend inwoners. De meldingen worden geregistreerd naar woonplaats, dus dit zijn geen toeristen op Ameland. Ook Amsterdam, Heiloo en Utrecht melden veel besmettingen.

Meer dan 50 nieuwe opnamen

De besmettingsgolf is nu ook duidelijk te zien in de ziekenhuiscijfers, hoewel het nog veel minder druk is dan eerder. Voor het eerst in ruim een maand zijn op één dag meer dan 50 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis terechtkomen: 54, van donderdag op vrijdag, van wie 5 op de ic. In een week tijd is het gemiddeld aantal nieuwe opnamen ruimschoots verdubbeld, naar 25 per dag. De ziekenhuisbezetting vanwege covid-19 is nog veel lager dan in april met 265 patiënten, maar neemt op weekbasis toe met 29 procent.

Coronacijfers flink gestegen in Afrika door deltavariant, vaccinatiegraad blijft laag

Afrika wordt zwaar getroffen door het coronavirus. De nieuwe golf wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO veroorzaakt door de deltavariant. Deze is in 21 van de 54 Afrikaanse landen aangetroffen. In een maand tijd zijn bijna een miljoen besmettingen geregistreerd, de snelste toename sinds de eerste uitbraak. Botswana ondervond deze week de snelste stijging en de hoogste aantallen, de besmettingscijfers zijn in een week tijd bijna verdriedubbeld, tot 457 per 100 duizend inwoners. Ook Tunesië, Namibië, Libië en de Seychellen meldden veel nieuwe besmettingen. De vaccinatiegraad op het continent is laag: 4 toegediende doses per 100 inwoners. Het wereldwijde gemiddelde is 45, in Europa zijn 77 prikken per 100 inwoners gezet. Niet alleen de besmettingscijfers lopen op, het wordt ook drukker in de ziekenhuizen en het aantal sterfgevallen neemt toe.