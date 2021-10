Hoogste aantal gemelde besmettingen in drie maanden, herfstgolf ook zichtbaar in verpleeghuizen

Een bewoner van een zorginstelling in Bergen op Zoom wordt begin dit jaar gevaccineerd tegen het coronavirus. In verpleeghuizen neemt het aantal besmettingen inmiddels weer snel toe. Beeld ANP

Bijna vijfduizend besmettingen gemeld per dag, 60-plussers testen vaker positief dan in juli

De Nederlandse besmettingscijfers stijgen verder. Op zondag meldde het RIVM 6.350 coronabesmettingen, het hoogste aantal sinds 23 juli. Het weekgemiddelde loopt hiermee op naar 4.994, dit is 48,5 procent meer dan een week eerder. In Nederland zijn de afgelopen week ruim 200 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld. Bij 60-plussers is het aantal meldingen inmiddels hoger dan in de zomerpiek in juli. Na de versoepelingen eind juni bleken twintigers verreweg het vaakst besmet, 40 procent van de gemelde besmette personen in juli was tussen de 20 en de 30. In die maand maakten 60-plussers minder dan 5 procent van het totaal aantal positief getesten uit. Inmiddels is bijna 1 op de 5 personen die besmet blijkt 60 of ouder. Twintigers en tieners testen nog steeds het vaakst positief, maar het verschil met oudere leeftijdsgroepen wordt steeds kleiner.

Bijna 15 procent van coronatesten positief

Ruim 1 op de 7 bezoekers van de GGD-teststraten kreeg deze week een positieve testuitslag. Het percentage positieve testen stijgt snel. Begin oktober was minder dan 8 procent van de coronatesten bij de GGD positief, inmiddels is dat 14,6 procent. De afgelopen week lieten ruim 30 duizend Nederlanders per dag zich testen, 3 duizend meer dan een week eerder. Het stijgend percentage positieve testen betekent dat de toename van het aantal meldingen maar voor een klein deel wordt veroorzaakt door meer testen.

Snelle toename aantal besmette verpleeghuisbewoners, maar sterftecijfers relatief laag

Steeds meer verpleeghuizen kampen met corona-uitbraken. De afgelopen week testen ruim 500 bewoners van verpleeghuizen positief, het hoogste aantal in een week sinds februari. En de cijfers van afgelopen week zijn nog niet compleet, het totaal zal dus waarschijnlijk nog hoger uitkomen. De afgelopen 4 weken is in bijna 10 procent van de verpleeghuizen een coronabesmetting geconstateerd. Wat deze uitbraak anders maakt dan eerdere coronagolven is dat nu een groot deel van de bewoners is gevaccineerd, volgens een woordvoerder van de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde Verenso. ‘Het aantal mensen dat ernstig ziek wordt en ook daadwerkelijk aan Covid overlijdt is nog niet zo groot als eerder. Wel maken we ons zorgen omdat het aantal besmettingen snel stijgt.’ De afgelopen week stierven gemiddeld dagelijks 4 inwoners van verpleeghuizen aan corona. Rond de jaarwisseling werden dagelijks ruim 50 sterfgevallen gerapporteerd.