Hoogste aantal doden bij gewapende conflicten sinds Rwandese genocide in 1994

Vrouwen in Ethiopië schuilen voor de zon in dozen die door vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn verstrekt. Ze zijn gevlucht voor het geweld en wachten op registratie. Beeld AFP

In 2022 verdubbelde het aantal gesneuvelden bij gewapende conflicten in vergelijking met een jaar eerder. Zeker 237 duizend personen stierven als gevolg van oorlogen, opstanden en andere conflicten, blijkt uit deze week verschenen gegevens van het Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Hiermee is 2022 verreweg het dodelijkste jaar sinds de Rwandese genocide in 1994, die honderdduizenden Tutsi’s het leven kostte.

Het dodelijkste conflict was vorig jaar volgens de UCDP-onderzoekers niet in Oekraïne, maar in Ethiopië. Bij de strijd tegen het Volksbevrijdingsfront van Tigray (Tigray People’s Liberation Front, TPLF) sneuvelden ten minste 101 duizend inwoners, burgers en militairen, van het Afrikaanse land. Het Ethiopische leger en TPLF sloten in november een wapenstilstand, waarmee een einde aan de oorlog kwam.

De Russische invasie in Oekraïne is het grootste conflict tussen staten in ruim twintig jaar. In Oekraïne waren eind vorig jaar volgens de Zweedse onderzoekers al ruim 81 duizend personen omgekomen. Ze benadrukken dat het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zal zijn, niet alle slachtoffers zijn bekend. Dit jaar liep het aantal Oekraïense overledenen verder op. Jarenlang was Europa het continent met de minste conflictslachtoffers, nu vielen alleen in Afrika meer doden.

Het UCDP inventariseert al ruim dertig jaar conflicten tussen staten, burgeroorlogen en andere gewapende strijdtonelen waar in een jaar tijd minimaal 25 slachtoffers vallen. Zij tellen zowel burgers als militaire slachtoffers die sneuvelen aan de frontlinie en door luchtaanvallen.

De onderzoekers constateren een stijgende trend in het aantal conflicten tussen staten. Ook komt het vaker voor dat strijdende groepen binnen een land worden gesteund door internationale partijen.