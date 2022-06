Hoogspanningsnet Limburg en Noord-Brabant vol, geen nieuwe aansluitingen voor bedrijven

Tennet stelt dat het hoogspanningsnet de groei van de vraag naar elektriciteit niet kan bijbenen. Beeld Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Hoewel Tennet, dat in Nederland verantwoordelijk is voor het hoogspanningsnet, zegt te werken aan capaciteitsuitbreidingen, duurt het in Noord-Brabant zeker tot 2025 en in Limburg tot 2027 voor er weer nieuwe ruimte is.

Het netwerkbedrijf zegt met bestaande ondernemingen in gesprek te gaan of zij bereid zijn tegen betaling minder elektriciteit af te nemen. Ook wordt gekeken of bedrijven het maximaal afgesproken elektriciteitsverbruik van contracten daadwerkelijk gebruiken, of dat zij tijdelijk met een kleiner contract toekunnen. Dit moet volgens een woordvoerder nieuwe ruimte bieden.

Energietransitie

Tennet zegt dat het hoogspanningsnet de groei van de vraag naar elektriciteit niet kan bijbenen. Er is volgens het netwerkbedrijf sinds kort vooral veel vraag naar laadpalen, warmtepompen en andere duurzame initiatieven. De laatste maanden is er in beide provincies voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bijgekomen, vergelijkbaar met vier keer het vermogen van Den Bosch.

Tennet worstelt met de toevloed aan groene stroom. Er ontstaan steeds vaker overschotten door de groei van het aantal zonnepanelen.

Voor particulieren en de woningbouw spelen de problemen niet. Huishoudens zitten aangesloten op netten met een lagere spanning waarvoor Tennet niet verantwoordelijk is. Overigens kampen ook deze stroomnetten met opstoppingen en zijn er overal in het land problemen met het aansluiten van nieuwe klanten.

Tennet hoopt aan het eind van de zomer meer duidelijkheid te hebben of en hoe veel bedrijven bereid zijn tijdelijk minder stroom af te nemen.

Het netwerkbedrijf worstelt ook met de toevloed aan groene stroom. Door de groei van het aantal zonnepanelen, kan het stroomnet alle groene elektriciteit niet altijd meer afvoeren. De laatste tijd ontstaan daardoor steeds vaker overschotten en moeten energie-aanbieders betalen om hun stroom aan het net te leveren. En netbeheerders moeten ingrijpende en dure maatregelen treffen om te voorkomen dat grote energiepieken en dalen de balans in het net verstoren.

Minister wil wet aanpassen

Minister Jetten van Energie liet woensdag aan de Tweede Kamer weten dat hij de Energiewet zo wil aanpassen dat contracten waarin niet alle capaciteit wordt gebruikt, onder bepaalde omstandigheden deels kunnen vervallen. Dit gaat overigens nog even duren, omdat het voorstel voor de nieuwe wet pas aan het eind van het jaar naar de Tweede Kamer gaat.

Jetten zegt zich te zullen inspannen om bedrijven in Limburg en Noord-Brabant zo veel mogelijk toegang te geven tot het elektriciteitsnet. Maar hij stelt ook dat de problematiek op het stroomnet zich op ‘korte termijn niet eenvoudig laat oplossen’, aldus de minister in de brief aan de Kamer. Tennet laat weten dat er tot op heden geen bedrijven zijn geweigerd.