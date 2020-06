‘Hoogopgeleiden genoten van de lege straten, laagopgeleiden ervoeren vooral angst’

Een lege Warmoestraat in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Waarom wilde u dit onderzoeken?

‘Het viel me op dat in interviews en opiniestukken de leegte en de vervreemding die dat opriep, enigszins geromantiseerd werd. Klopte dat beeld wel? Als cultuurhistoricus onderzoek ik de emotionele beleving van steden in de negentiende en twintigste eeuw, een historische crisis als dit ligt in het verlengde daarvan. Ik wilde de straat op om aan mensen te vragen hoe zij de crisis ervoeren en een beeld te krijgen van hun emoties. Voor een zo representatief mogelijke groep werkte ik samen met onderzoeksbureau Motivaction en zetten we een enquête uit onder achthonderd Nederlanders.’

Wat komt er uit het onderzoek naar voren?

‘Uit de eerste resultaten blijkt dat bij stadsbewoners onder meer opleidingsniveau een grote rol speelt in hoe ze de lockdown hebben ervaren. Zo hadden hoogopgeleiden meer positieve ervaringen: ze genoten bijvoorbeeld van wandelingen in de buurt of mooie architectuur die plotseling opviel. Ook ervoeren zij meer een gevoel van vervreemding dan anderen. Laagopgeleiden waren vooral bang. Dat vond ik een frappant verschil. Zij hadden meer angstgevoelens, reageerden angstiger op ambulances en helikopters en associeerden die ook meer met het virus.’

Hoe is dit te verklaren?

‘Allereerst is er meer en grootschaliger onderzoek nodig, in samenwerking met psychologen en sociologen. Maar op basis van mijn historisch onderzoek kan ik wel zeggen dat emoties van mensen sterk bepaald worden door hun opvoeding, omgeving en sociale groep. Mensen maken deel uit van een zogeheten gevoelensgemeenschap. Hoogopgeleiden en laagopgeleiden gaan op verschillende manieren om met emoties en dat bepaalt hoe ze reageren op een crisissituatie. Mensen zijn geneigd te reageren zoals mensen in dezelfde gevoelensgemeenschap.

‘Daarnaast denk ik dat woon- en werkomstandigheden ook belangrijk zijn. Misschien wonen deze mensen in minder gegoede buurten, moeten ze vaker met het openbaar vervoer of verrichten ze werk waarvoor ze naar buiten moeten. Woonplaatsen speelden in het verleden ook een grote rol. Als je rond 1900 de wat chiquere Plantagebuurt in Amsterdam vergelijkt met de Jordaan, toen een echte volksbuurt, zie je dat de inwoners een heel verschillend gevoelsleven hadden.’

Dat zijn de contrasten. Waren er ook gemene delers?

‘Stedelingen ervaren allemaal frustraties en ergernis bij het boodschappen doen en op straat. In dorpen is dat weer minder. Veel mensen waren bezorgd en misten sociaal contact. Wat betreft de contrasten: natuurlijk waren niet alle laagopgeleide mensen bang, en niet alle hoogopgeleiden hebben plezierige herinneringen. Maar de meerderheid wel. Deze verschillen zijn niet per se problematisch. Leeftijd, opleiding en gender leiden nu eenmaal tot verschillen in de emoties van mensen, in de negentiende eeuw was dat ook zo. Omdat het ongelijkheid in de hand kan werken, moeten we er wel oog voor hebben, beleidsmakers voorop.

‘Tekenend was een interview met burgemeester Femke Halsema in Het Parool. Zij vond het een vreemde gewaarwording dat er opeens nauwelijks auto’s waren, maar dat ze nu wel de vogels kon horen fluiten. Ze bewonderde de architectuur van de stad maar miste ook de levendige, ruwe kant ervan. Precies observaties die veel terugkwamen bij andere hoogopgeleide respondenten en die het publieke debat domineren. We moeten ons ook bewust zijn van andere emoties die bij mensen leven.’

Een lege straat in Hasselt, dat relatief zwaar is getroffen door het coronavirus. Beeld ANP

Wat kunnen we hiervan leren?

‘Beleidsmakers kunnen invulling geven aan deze verschillen door anders te communiceren. Cijfers en statistieken zijn bijvoorbeeld niet voor iedereen geruststellend. En probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen over wat mensen voelen. Hoe meer gegevens je hebt, des te meer is het een goede afspiegeling van wat er in mensen omgaat.

‘Tussen wat we weten over de gevoelens van mensen en die daadwerkelijke gevoelens, zit nu een soort leegte die door bestuurders wordt ingevuld. Ik hoop dat dit onderzoek een mooie aanzet zal zijn tot andere, grotere onderzoeken.’

Uw historische onderzoek richt zich op de negentiende en de twintigste eeuw. Waar het stadsleven de afgelopen weken vrijwel tot stilstand kwam, versnelde het juist in die tijd. Of ligt dat anders?

‘Ons historische beeld van de metropool wordt gedomineerd door de aanname dat steden zo snel veranderden dat de inwoners het niet aankonden. Stadsbewoners zouden een soort hysterische massa zijn geweest die continu werd overrompeld door nieuwe indrukken. Dit beeld komt voort uit een specifieke kijk op het stadsleven, veelal van geprivilegieerde intellectuelen, zoals Charles Baudelaire. De historische werkelijkheid ligt genuanceerder.’

Baudelaire schreef: ‘Steden veranderen sneller dan de harten der mensen.’ Dat is dus niet zo?

‘Dat blijkt mee te vallen. Ik richt me op kleine krantenberichten als bronmateriaal en wat die vertellen over de emoties van stadsbewoners. Daaruit komt naar voren dat stedelingen zich prima konden aanpassen en een veel gematigder reactie hadden op het veranderende tempo van het leven. Er was weleens opwinding, bijvoorbeeld omdat er in Amsterdam een paard door een winkelruit liep op de Kalverstraat. Maar er was geen constante hysterie.’