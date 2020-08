Hoogleraar wijsbegeerte: ‘er is niet zoveel verschil tussen Viruswaarheid en rellende jongeren’

Agenten hebben een groep jongeren bijeen gedreven op de Oranjerivierdreef in Overvecht. Het is onrustig in de Utrechtse wijk de dag na rellen in de wijk Kanaleneiland. Beeld ANP

Gabriël van den Brink houdt er niet zo van om verklaringen te zoeken voor rellende jongeren. Als sociaal wetenschapper aan de Politieacademie heeft hij vaak onderzoek gedaan naar onlusten, zoals in de Utrechtse wijk Ondiep in 2007 en het uit de hand gelopen Project X Haren in 2012. De chaotische avonden in Den Haag, Utrecht, Amersfoort en Delft komen hem dus bekend voor.

‘Natuurlijk speelt de coronacrisis mee’, zegt hij. ‘Mensen zijn het zat, ze zijn uitgeput, ze vervelen zich. Je vindt altijd tientallen factoren. Etnische achtergrond? Ja, die speelt ongetwijfeld ook een rol. Net als man zijn en jong zijn. Klasse, opvoeding, locatie, de hitte, allemaal van belang. Maar daarmee is het nog niet juist om stenen door ruiten te gooien.’

Van den Brink (1950), tegenwoordig hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit, beziet de rellen vooral als een normatief vraagstuk. ‘Moeten we ingrijpen? En hoe? Maar de morele kant laat zich in Nederland moeilijk voor het voetlicht brengen, zoals ik in mijn boek Ruw ontwaken uit een neoliberale droom beschrijf.

Gabriel J. van den Brink, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit. Beeld Linelle Deunk

‘We gaan altijd naar verklaringen zoeken. Maar waarom zou je dat doen? Volwassenen snappen toch dat stenen door de ruit gooien in je eigen wijk niet deugt? Je moet ze daar alleen aan blijven herinneren.’

Twintig jaar geleden muntte Van den Brink de term ‘assertieve levensstijl’, de mentaliteit van mensen die korte lontjes hebben en weinig zelfbeheersing, voor wie ‘gewoon jezelf zijn’ het hoogste goed is en bevrediging van de eigen behoeftes een vanzelfsprekende prioriteit, desgewenst met behulp van roesmiddelen. Eigen verantwoordelijkheid komt op de laatste plaats.

Allemaal eigenschappen die Van den Brink nu terugziet bij de jongens die een avondje ‘rwina zetten’, straattaal voor chaos creëren. ‘We zijn heel liberaal geworden in Nederland, in de zin van dat we zelf bepalen hoe we ons leven inrichten en wat normaal is. Je laat je niet door de politie of de overheid vertellen wat normaal is. Als het niet verboden is, dan mag het. Ik vind dat een onzinnige mentaliteit, maar ze is helaas wijdverspreid.

‘Je ziet het nu ook met de coronamaatregelen. Veel mensen zeggen: daar heb ik niks mee te maken. Er is niet zoveel verschil tussen Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin, red.) en rellende jongeren. Iedereen wil zelf bepalen wat de norm is. Daarom is het virus ook zo interessant.

‘Er was eerst een fase waarbij mensen doordrongen waren van de noodzaak om met z’n allen voorzichtig te doen. Maar dat was beperkt houdbaar. Ascese is in Nederland dun gezaaid. Dat is ook niet gek in een tijd waarin individuen hun maximale bewegingsvrijheid nastreven.’

In de onderzoekscommissie van Project X Haren concludeerde u dat rellen voor een groot deel van de aanwezigen een spel is.

‘Zeker, men wilde een feestje bouwen. Er waren twee logica’s die elkaar niet verstonden. Het overheidsdenken van orde houden en de mentaliteit van de jongeren die op een feestje uit waren. De overheid zou daar slimmer op moeten inspelen: orde bewaren en speelruimte bieden. Nu willen sommigen vooral sancties opleggen, we zullen zien welk effect dat heeft.’

De Telegraaf riep op dat de tijd van theedrinken en buurtvaders voorbij moet zijn. En dat er strenger gehandhaafd moet worden, harder gestraft.

‘Ja, dat gebeurt altijd na zo’n incident. Dan volgt de roep om repressie. Er zijn twee extremen in het debat: keihard optreden versus alles moet kunnen. Maar zo werkt het niet.’

Dit soort rellen zijn om de paar jaar een terugkerend probleem. Het verschil met vroeger zijn de sociale media. Welke rol spelen die?

‘Dat is vrij simpel: een mobiliserende rol. Het is veel makkelijker om een grote massa te vormen. Sociale media versterken elke dynamiek, de goede en de slechte.’

En daardoor lijken de rellen zich ook makkelijker naar andere plekken te verspreiden, het copycat-effect.

‘Ja, al is copycat-gedrag ook al oud. De rellen in Los Angeles en Chicago in de jaren zestig werden ook opgevolgd door rellen in Berlijn en Parijs, maar toen ging het toch iets langzamer. Met elke expansie van media wordt het copycat-effect sterker.’

Volgens de politie komen veel relschoppers van buiten.

‘Ook een klassiek argument. Ik zou er nooit te veel gewicht aan toekennen. Het is een manier van beleidsmakers en bestuurders om de verantwoordelijkheid bij buitenstanders te leggen. Maar wat is ‘van buiten’, waar trek je de grens? Het zijn allemaal Nederlanders. En wat maakt het uit dat mensen van buiten komen? Als je op de scooter van Den Haag naar Delft gaat en een winkel vernielt, is dat erger dan in je eigen straat de boel vernielen?’