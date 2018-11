Hoogleraar UvA weg na ‘verontrustende meldingen’ over grensoverschrijdend gedrag

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft wegens klachten van grensoverschrijdend gedrag het vertrouwen opgezegd in een hoogleraar. Daarop nam deze zelf ontslag, meldt de UvA woensdag in een persbericht.

De Universiteit van Amsterdam Beeld anp

De hoogleraar, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), werd in juni op non-actief gesteld na wat de UvA omschrijft als ‘verontrustende meldingen.’ De universiteit liet vervolgens een onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk adviesbureau.

‘In het onderzoek is naar boven gekomen dat gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst’, schrijft de UvA. ‘De feiten en conclusies van het rapport zijn voor de decaan van de FdR en het College van Bestuur zo zwaarwegend dat is besloten dat de hoogleraar niet zal kunnen terugkeren.’

Een woordvoerder van de UvA wil niet zeggen of het gaat om seksueel- of ander wangedrag. Verdere details omtrent de klachten noch de naam van de betrokken hoogleraar zijn bekendgemaakt. ‘De academische kwaliteiten van de betrokken hoogleraar staan niet ter discussie’, aldus de UvA.