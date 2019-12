Hoogleraar na drie jaar gevangenschap Taliban: ‘Voor sommigen voel ik bijna liefde’

De Australische hoogleraar Timothy Weeks tijdens de persconferentie in Sidney. Beeld AP

De geknipte en gladgeschoren Weeks hield zondag in Australië een persconferentie. Hij leek nog maar vaag op de wanhopige man die in een video smeekt met de Taliban te onderhandelen, omdat hij ‘hier niet moederziel alleen wil sterven’. De 50-jarige academicus werd in 2016 met zijn collega, de Amerikaanse Kevin King, ontvoerd bij de Amerikaanse Universiteit van Afghanistan in Kabul.

Vorige week werd het tweetal vrijgelaten, in ruil voor drie prominente Talibangevangenen. ‘Uit een stofwolk kwamen zes Amerikaanse mariniers tevoorschijn die op ons afliepen’, vertelt Weeks. ‘Een van hen sloeg een arm om me heen en vroeg of ik oké was. Daarna hielp hij me bij de Black Hawk-helikopter te komen.’

‘Enkele uren te laat’

Weeks en King werden de afgelopen jaren constant door de Taliban verplaatst. Hij gelooft dat Amerikaanse soldaten in totaal zes keer hebben geprobeerd hen te bevrijden, en hij vertelt dat ze een paar keer ‘hooguit enkele uren’ te laat waren. Zo werd Weeks afgelopen april een keer om twee uur ’s nachts wakker gemaakt door zijn bewakers, die hem vertelden dat ze door Islamitische Staat werden aangevallen. Ze dreven hem naar een tunnel die was gegraven onder het complex waar hij werd vastgehouden.

‘Ik denk nu dat het de Navy Seals waren, die ons kwamen bevrijden’, zei Weeks. ‘Ze stonden voor de deur.’ Op het moment dat hij de tunnel inkroop, hoorde Weeks een enorme klap bij de poort. De bewakers gingen naar boven, en er klonk hevig geweervuur. Daarna werd Weeks geduwd, viel hij achterover en verloor hij het bewustzijn.

Timothy Weeks (links) samen met zijn collega Kevin King in een video die in 2017 door de Taliban werd vrijgegeven. Beeld Reuters

In de periode dat Weeks gevangen werd gehouden, leerde hij Pashtun spreken, de taal van zijn gijzelnemers, en leerde hen goed kennen. Sommigen waren volgens Weeks ‘geweldige mensen’ die hem goed behandelden. ‘Voor mij waren het soldaten die de orders van hun commandanten moesten uitvoeren. Ze hadden weinig keuze.’

Fijne mensen

‘Ik haat hen niet’, vervolgde Weeks, ‘en voor sommigen heb ik diep respect, voel ik bijna liefde. Sommigen leefden enorm met me mee en waren echt heel fijne mensen. Dat heeft me wel aan het denken gezet… Hoe zijn zij hierin terechtgekomen?’

Weeks werd eerst naar een Amerikaanse basis in Duitsland gevlogen, waar hij medisch werd onderzocht. Afgelopen donderdag kwam hij aan in zijn thuisland Australië. Zijn collega King wordt nog steeds behandeld.

De hoogleraar zei ‘erg blij’ te zijn dat er vredesonderhandelingen plaats zullen vinden tussen de Amerikanen, de Afghaanse regering en de Taliban. ‘Ik hoop dat ze succesvol zijn, en stabiliteit en veiligheid terugkeert in het land.’

De Afghaanse president Ashraf Ghani zei dat de gevangenenruil een moeilijk besluit was, maar dat het in het belang was van zijn land. De drie Talibangevangenen zijn leden van het Haqqani-netwerk dat is gelieerd aan de Taliban en door de VS wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Het drietal zat vast op de luchtmachtbasis Bagram, waar ook Amerikaanse troepen zijn gestationeerd.