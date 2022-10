Hoogleraar misdraagt zich jarenlang op universiteit Leiden. Moet het bestuur nu zijn naam openbaren of niet?

Het Oortgebouw in Leiden waar een deel van de Sterrewacht is gevestigd. Beeld Freek van den Bergh

Machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag ‘met een component van seksuele intimidatie’, genderdiscrimidatie, mensen stelselmatig zwart maken en kleineren en ‘ongewenste lichamelijke bejegening’ van een van zijn medewerkers. Het lijstje zaken waaraan een hoogleraar aan de universiteit Leiden zich volgens een intern onderzoek schuldig maakte, is lang. Het gedrag heeft bovendien jarenlang kunnen plaatsvinden. Pas nadat de decaan hoorde over klachten van vier vrouwelijke medewerkers, begon een onafhankelijke klachtencommissie van de universiteit een onderzoek.

‘Ik wind er geen doekjes om: dit had door het instituut eerder moeten worden gezien en er had eerder moeten worden ingegrepen’, zei College van Bestuur-voorzitter Annetje Ottow vorige week dinsdag tegen universiteitsblad Mare nadat het nieuws naar buiten kwam. ‘Hij is never nooit meer welkom op deze universiteit.’

Het voorval illustreert de problemen waarvoor organisaties staan wanneer een werknemer zich op een onacceptabele manier heeft misdragen. Geen enkele sector ontspringt de dans. Van politieke partijen tot mediabedrijven, en van sportorganisaties tot de entertainmentindustrie, het komt overal voor. Zelfs in die van een afstandje zo onberispelijke academische wereld.

Grensoverschrijdend gedrag van werknemers ontaardt in de praktijk al snel in een ethisch en juridisch getouwtrek. Op de dag dat de universiteit Leiden het nieuws over hun hoogleraar naar buiten bracht, werd de partijtop van de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld op de vingers getikt door de eigen beroepscommissie voor hun handelen in de zaak van Gijs van Dijk. Daarbij was eveneens sprake van meldingen van grensoverschrijdend gedrag die waren bevestigd door een onderzoekscommissie. De openbare berisping die daarop volgde, was volgens de beroepscommissie echter een te zware sanctie.

‘Naming and shaming’

Lag de naam van Van Dijk te snel op straat, bij de Leidse hoogleraar is juist de weigering van de universiteit een naam te noemen het voornaamste punt van kritiek. Zelfs nadat bekend werd dat het een professor aan het sterrenkundig instituut betreft, wilde zowel de afdeling sterrenkunde als het college van bestuur dat na vragen van deze krant niet bevestigen. En dat terwijl er bewijs te over is: meerdere sterrenkundigen van de universiteit hadden het inmiddels bevestigd en er circuleerde op sociale media een screenshot van de interne mail die de instituutsdirecteur over dit onderwerp aan zijn werknemers stuurde.

Dat de universiteit de naam niet bekend maakt, komt door de privacywetgeving, zegt Caroline van Overbeeke, woordvoerder van het College van Bestuur. ‘Die verplicht ons als werkgever dit soort informatie over een werknemer niet naar buiten te brengen.’

Naming and shaming is een zwaar middel en ontslag is daarvan de overtreffende trap. ‘Dat moet je goed kunnen onderbouwen’, zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Tegelijk is grensoverschrijdend gedrag, zeker met een seksuele component, ernstig genoeg. ‘De universiteit had hier juridisch gezien kunnen kiezen voor ontslag en openbaarmaking van de naam’, oordeelt hij.

Hoogleraar sterrenkunde Ralph Wijers van de Universiteit van Amsterdam is verbaasd dat zijn collega’s in Leiden dat niet hebben gedaan. ‘Iedereen in de sterrenkundewereld is geschokt, boos en ook gefrustreerd door deze zaak’, zegt hij. ‘Ik snap dit niet van de universiteit Leiden.’

Zijn collega-hoogleraar Sera Markoff van de Universiteit van Amsterdam deelt die mening. ‘Nederland staat internationaal bekend als vooruitstrevend op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid’, zegt ze. Ze verwijst naar de concrete beleidsvoorstellen die de Nederlandse academische wereld heeft gedaan om de sociale veiligheid op universiteiten te verbeteren. ‘Nu er iets gebeurt dat die aanbevelingen daadwerkelijk aan een test onderwerpt, moeten we niet in de stand springen van juridische verboden om medewerkers bekend te maken. Dit voelt als een gemiste kans.’

Ethische redenen

Volgens hoogleraar sterrenkunde Anna Watts, eveneens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, bestaan er veel ethische redenen om wél naar buiten te treden met de naam. Zo heeft het sterrenkundig instituut in Leiden een grove vijftien mannelijke hoogleraren. ‘Door de geheimhouding is nu plots iedereen verdacht’, zegt ze.

Astronoom Christoph Keller, die onder meer aan de Universiteit Leiden werkt, voelde daarom de behoefte om helderheid te verschaffen op sociale media. ‘Als je je afvraagt of ik de professor ben die is weggestuurd: ik ben het niet’, schreef hij onder meer.

Dezelfde dag dat de universiteit het nieuws over het grensoverschrijdend gedrag naar buiten bracht, kreeg Keller van bevriende sterrenkundigen te horen dat hij een van de twee hoofdverdachten was in het roddelcircuit. ‘Ik had niets meer aangepast op de Leidse computerservers in de maanden nadat de universiteit haar onderzoek naar deze professor was begonnen’, zegt hij daarover. Dat kwam niet omdat hem de toegang tot die servers was ontzegd, maar omdat hij al vanaf het begin 2022 een nieuwe baan had in de Verenigde Staten en sinds die tijd steeds minder in Leiden was geweest. Hij was daar nog slechts gasthoogleraar, een functie zonder salaris.

‘De tijdlijn leek precies te kloppen’, zegt hij. ‘Toen ik vervolgens een flinke toename in bezoeken zag op mijn sociale mediaprofielen, vooral van Nederlandse universiteiten en journalisten, leek het me verstandig proactief mijn naam te zuiveren’, zegt hij. Ook hij vindt dat de universiteit de naam moet publiceren. ‘Het komt vroeg of laat toch naar buiten. Hiermee help je niemand.’

Wraak nemen

Zolang de naam van de hoogleraar niet bekend is, bestaat het risico dat hij elders zijn gang kan blijven gaan. ‘Wetenschap is internationaal’, zegt Watts. ‘Ieder van ons heeft meerdere functies. We zitten in de redacties van vaktijdschriften, in de commissies die onderzoeksvoorstellen moeten beoordelen en we zijn actief in internationale vakorganisaties en samenwerkingsverbanden’, somt ze op.

Hoewel inmiddels nadrukkelijk één naam circuleert als hoofdverdachte, is dat onvoldoende, zegt onder meer Wijers. ‘Ik ben in het verleden directeur geweest van ons sterrenkundig instituut en ik zou me in die rol ook hebben afgevraagd hoe ik mijn mensen ook buiten de universiteit zo goed mogelijk had kunnen beschermen’, zegt hij. ‘Je kunt niet uitsluiten dat deze hoogleraar straks wraak neemt vanuit zijn andere functies.’

Mensen die dit soort gedrag vertonen zijn vaak machtig. Neem de zaak van de sterrenkundige Christian Ott, die in 2018 moest vertrekken bij de Amerikaanse universiteit Caltech nadat hij vrouwelijke medewerkers had lastiggevallen. Onderzoekers uit zijn netwerk schreven vervolgens brieven om hem aan te bevelen bij andere instituten, zegt Wijers.

‘Ik ken meer voorbeelden van mensen waarvoor vrienden uit het vak een goed woordje deden na vergelijkbare gevallen’, zegt hij. ‘Ik noem dat altijd enigszins spottend de katholieke oplossing. Ik lig er soms wakker van hoe we die praktijk in ons eigen vakgebied kunnen uitbannen.’

Ott kreeg kort na zijn vertrek uit de Verenigde Staten een nieuwe aanstelling aan de Finse universiteit van Turku. Pas na aanhoudende kritiek van vakgenoten, mede mogelijk omdat zijn naam op straat lag, besloot de universiteit dat ongedaan te maken.

Gevraagd of de universiteit de bredere wetenschappelijke gemeenschap tegen deze hoogleraar moet beschermen, reageert het College van Bestuur ontkennend. ‘We hebben een verantwoordelijkheid voor onze eigen universiteit en onze eigen werknemers’, zegt woordvoerder Van Overbeeke. ‘We hebben geen invloed op wat elders gebeurt, hoe machteloos dat ook voelt. We begrijpen dit soort reacties, maar de zuiverheid gebiedt ons alleen over klachten op onze universiteit te oordelen.’

Wijers noemt dat een wel heel nauwe interpretatie. ‘Normaliter zijn we als wetenschap trots op al onze internationale verbindingen. Dan moet je ook nu onderkennen hoe vertakt het netwerk van ervaren onderzoekers is’, zegt hij. ‘Ik snap dat je dit soort dingen onder de pet houdt zolang het onderzoek loopt, maar daarna reikt je verantwoordelijkheid echt verder dan alleen de eigen instelling.’

Volgens Van Overbeeke moet niet worden vergeten dat er ook voordelen zitten aan het beschermen van de privacy van de hoogleraar. ‘Je beperkt daarmee ook de schade, die voor alle betrokkenen al groot is, inclusief de klagers, het betrokken instituut en, op de laatste plaats, de universiteit.’

Behoud van hoogleraarsalaris

Naast de geheimhouding kan ook de gekozen strafmaat op stevige kritiek rekenen. Het ‘never nooit meer welkom’ van het College van Bestuur betekent in de praktijk namelijk geen ontslag. De leiding ontzegde de hoogleraar slechts de toegang tot de eigen gebouwen. Dat gaat verder dan het fysieke, de man mag bijvoorbeeld ook buiten de universiteit geen contact meer opnemen met zijn Leidse collega’s, maar daar houdt het wel op. Hij behoudt zijn hoogleraarsalaris en het recht om onderzoek te publiceren met de universiteit als officiële affiliatie.

Bij Watts kan die beslissing op weinig begrip rekenen. ‘Ik was met stomheid geslagen’, zegt ze. ‘Zelf word ik als hoogleraar beoordeeld op mijn leidinggevende kwaliteiten, op m’n rol als mentor, op het niveau van mijn onderwijs en op mijn persoonlijke integriteit’, zegt ze. ‘Als je daarin tekort schiet, of als je een deel van die taken niet meer mag uitvoeren, dan kun je wat mij betreft onmogelijk hoogleraar blijven.’

If you harass the women around you, you have *zero* scientific quality. Zero.

https://t.co/tRSYTbEgW3 — Prof Anna Watts (@drannawatts) 18 oktober 2022

Van Overbeeke noemt de genomen maatregel desondanks stevig. ‘Zo iemand komt in een isolement. Wetenschap is teamsport, dus hierin zitten voor de betrokkene veel belemmeringen.’ Ze benadrukt dat de beslissing van de universiteit ‘heel zorgvuldig is genomen’, met inachtneming van meerdere argumenten en overwegingen. Daarover kan ze alleen niet in detail treden, omdat dat de privacy zou schenden.

Arbeidsrechtexpert Verhulp heeft echter wel een vermoeden. ‘Bij zulke stevige feiten zie je meestal alleen af van ontslag wanneer iemand al dicht tegen het pensioen aanzit’, zegt hij. ‘Voor een paar maanden salaris, zelfs op hoogleraarniveau, is het dan simpelweg de moeite niet meer om te procederen.’