Hoogleraar: ‘in elk geval tot eind 2021’ geen clubs of festivals meer

Dat zegt hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC) in reactie op de nieuwe besmettingscijfers van het RIVM. Rosendaal, al sinds het begin een belangrijke stem in het debat over het coronavirus, vindt dat er niet zozeer nog meer maatregelen nodig zijn. Maar de situatie is instabiel, signaleert hij.

‘Het gaat om het aantal besmetten. Dat moet sowieso wat verder omlaag totdat iedereen volledig gevaccineerd plus enige weken is. Dus dan zit je al op half september of oktober’, rekent de hoogleraar voor vanaf zijn vakantieadres.

Vandaag werd bekend dat het aantal nieuwe besmettingen weliswaar iets stabiliseert, maar ook dat al volledig gevaccineerde personen de deltavariant makkelijker kunnen doorgeven dan verwacht. Virologen waarschuwen dat daardoor een nieuwe ‘motor’ kan ontstaan achter de epidemie, van mensen die zich veilig voelen omdat ze volledig zijn ingeënt, maar die intussen wel het virus doorgeven.

‘Wat negatief’, vindt Rosendaal die analyse. ‘Oké, het kan blijkbaar, het virus overbrengen. Maar de vraag is niet óf het kan, maar hoe relevant het is. Gebeurt het vaak, en hoelang zijn de gevaccineerden besmettelijk?’

Gevaccineerden zijn sowieso beter af dan ongevaccineerden. Vandaag maakte het RIVM bekend dat van de nieuw vastgestelde besmettingen meer dan driekwart plaatsvond bij niet gevaccineerde mensen. Minder dan één op de tien besmettingen vond plaats bij volledig ingeënte mensen.