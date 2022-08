Hoogleraar ecologie: ‘Politiek moet zich niet beroepen op wetenschappelijke onzekerheid, maar in actie komen’

Koeien springen dit voorjaar weer de wei in na hun winter in de stal. Beeld Marcel van den Bergh

Waarom was dit statement nodig?

‘Regelmatig lezen we in de media of horen we vanuit de politiek dat onder wetenschappers nog vragen zouden leven over de toestand van de Nederlandse natuur of de impact van stikstof. En dat er daarom reden zou zijn om niet snel in actie te komen. Zoals Wopke Hoekstra afgelopen vrijdag zei: 2030 is niet heilig voor het CDA.’

Hoekstra pleitte in een interview met het AD voor ‘een ecologische autoriteit’ om ‘met de mensen lokaal de natuur te beoordelen’ en noemde de kritische depositiewaarde, de hoeveelheid stikstofneerslag die een bepaald ecosysteem kan verdragen, ‘een gemankeerd middel’.

Olff: ‘We willen benadrukken dat er een brede consensus onder wetenschappers is over de toestand van de Nederlandse natuur. En we roepen de politiek op om zich niet te beroepen op wetenschappelijke onzekerheid, maar in actie te komen. Als je naar de data kijkt, is de urgentie bijzonder groot.’

Waarom dan?

‘Vanuit het ecologische onderzoek zien we duidelijk dat de populatie van een groot aantal plantensoorten in een rechte lijn naar beneden gaat, zowel op het boerenland als in natuurgebieden. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat die soorten uitsterven. En het is moeilijk om eenmaal verdwenen planten- en diersoorten terug te krijgen in de natuur.’

‘Het is dus penny-wise but pound-foolish om nu te zeggen: laten we wachten. Sommige boeren help je daar misschien mee, maar de kosten die gepaard gaan met natuurherstel zullen exponentieel stijgen. Het is dus ook economisch geen slimme keuze. ’

‘Ook zou het naar boeren niet eerlijk zijn om de suggestie te wekken dat ze langer kunnen wachten met het maken van een keuze over de toekomst van hun bedrijf. Bijvoorbeeld bij het regelen en stopzetten van vergunningen. Maar dat is meer een juridisch-politiek argument.’

De huidige stikstofplannen creëren veel onrust onder de boeren. Heeft de politiek niet de taak om de omslag te maken van wetenschap naar beleid met voldoende draagvlak?

‘Natuurlijk moet de politiek uiteindelijk een belangenafweging wagen. Wat wij hier doen, is nog een keer samenvatten: waarom moest dit ook alweer? Verschillende maatschappelijke krachten hebben een economisch belang bij het handhaven van de status quo. Dat mag, maar dan moet je je niet beroepen op wetenschappelijke twijfel over de urgentie van de stikstofplannen. Want die is er niet.’

Er is toch ook nog onduidelijkheid? De drie kustprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland worstelen met de stikstofplannen die ze bij het kabinet moeten inleveren, omdat de herkomst van een kwart van de stikstof in de duinen niet te herleiden is.

‘Er zijn altijd onzekerheden in de wetenschap. In de klimaatdiscussie weten we nog niet zeker waar een deel van de CO2 vandaan komt, of wat de rol van de oceaan is. De vraag is of die onzekerheden groot genoeg zijn om niet direct in actie te komen. Het is flauwekul om honderd procent wetenschappelijke zekerheid te vragen, want twijfel is inherent aan de wetenschap. Op een gegeven moment moet je zeggen: er zijn voldoende gegevens voorhanden om in te grijpen.’

Bestaat consensus in de wetenschap? Er is altijd wel een professor te vinden die heel anders naar de feiten kijkt, en die eensgezindheid onderuit haalt.

‘De ondertekenaars van dit opiniestuk zijn het natuurlijk ook niet op elk deelonderwerp met elkaar eens. Dat hoort ook bij wetenschap: kritisch naar elkaars stukken kijken, altijd gefocust zijn op progressie. Als iemand steekhoudende argumenten heeft, staat de wetenschap als eerste veld open voor discussie. En gedurende dat proces vat je consensus regelmatig samen.’

‘Sommige mensen met een wetenschappelijke achtergrond beweren dat andere academici ze de mond snoeren. Dat is absoluut niet waar: er is veel wetenschappelijke discussie begonnen door dissidenten. Maar je moet dan wel met goed onderbouwde argumenten naar voren komen.’

Maakt u zich zorgen om de autoriteit van de wetenschapper in Nederland?

‘Eigenlijk niet. Deze zorg heeft niet zozeer met onze positie in de samenleving te maken, maar eerder met de opkomst van politieke bewegingen die in wetenschappelijke twijfel een belangrijk instrument zien. Daar zijn wij boos over. Wij zien twijfel als een van onze grootste instrumenten om progressie te boeken, maar we voelen dat die nu een beetje misbruikt wordt.’