Hooggerechtshof zet streep door positieve discriminatie op Amerikaanse universiteiten

Demonstranten voor en tegen de afschaffing van positieve discriminatie bij de toelating op Amerikaanse universiteiten, donderdag in Washington. Beeld Reuters

Het besluit maakt een einde aan decennialang beleid van positieve discriminatie aan Amerikaanse universiteiten. In de jaren zestig verplichtte toenmalig president Lyndon B. Johnson alle instellingen die overheidssteun kregen tot ‘affirmative action’, positieve discriminatie, om zo de diversiteit te vergroten.

Daarop stelden verschillende universiteiten etniciteitsquota in, waarna de vertegenwoordiging van sommige minderheden op de universiteitscampussen inderdaad verbeterde. Met name Afro-Amerikanen, inheemse Amerikanen en latino’s hadden baat bij de regeling.

Maar zoals vaker bij quota, ging ook deze ten koste van anderen die zich daarop benadeeld voelden. Uit diverse onderzoeken bleek dat witte en Aziatische studenten hogere gemiddelde cijfers moesten halen om toegelaten te worden op elite-universiteiten, dan zwarte en latino-studenten.

‘Ongrondwettelijk’

Dat de Harvard Universiteit etniciteit expliciet meeneemt in de toelatingsprocedure, is oneerlijk en ongrondwettelijk, vond bijvoorbeeld het Aziatisch-Amerikaans studentencollectief ‘Students for Fair Admissions’ dat daarop een zaak aanspande tegen de elite-universiteit.

De zes conservatieve rechters in Amerika’s hoogste rechtbank waren het met ze eens en oordeelden dat de toelatingsprocedures op basis van huidskleur of etnische afkomst ongrondwettig zijn. ‘Universitaire programma’s mogen nooit ras als stereotype gebruiken – positief of negatief’, in de woorden van opperrechter John Roberts.

Vanuit de conservatieve hoek is met blijdschap gereageerd op de uitspraak. ‘Er is geen plaats voor discriminatie op basis van ras in de Verenigde Staten, en ik ben blij dat het Hooggerechtshof een einde heeft gemaakt aan deze flagrante schending van burgerrechten en grondwettelijke rechten’, aldus oud-vicepresident Mike Pence.

‘Grote fout’

De drie progressieve rechters – sinds het presidentschap van Trump in de minderheid aan het hof – stemden tegen afschaffing van de positieve discriminatie. Rechter Sonia Sotomayor, de eerste Latijns-Amerikaanse rechter aan het Hooggerechtshof, noemde de uitspraak ‘een grote fout’ en zei dat het kansen van mensen in het hele land zou beperken.

De meningen over positieve discriminatie zijn al jaren ernstig verdeeld, ook onder progressieve Amerikanen. Want hoewel het beleid weliswaar leidde tot meer diversiteit, zou het vooral rijke studenten uit minderheidsgroepen vooruit hebben geholpen, ten koste van armere studenten uit alle bevolkingsgroepen.

Juridisch analist Laura Coates van CNN verwacht dat de uitspraak veel problemen gaat opleveren voor hogescholen en universiteiten, zei ze op de Amerikaanse zender. Want hoewel studenten nog steeds in hun toelatingsessays ‘door een persoonlijke lens’ over hun afkomst kunnen schrijven, zouden toelatingscommissies deze vervolgens ‘kleurenblind’ moeten gaan lezen. ‘Hoe gaat dat werken?’