Hooggerechtshof VS maakt einde aan grondwettelijk recht op abortus, ‘150 jaar terug in de tijd’

Pro-abortusactivisten reageren vrijdag ontzet op de beslissing van het Hooggerechtshof om het recht op abortus terug te draaien. Beeld AP

Dat is een grote overwinning voor conservatieve Republikeinen en behoudende religieuze groeperingen, die al decennia willen dat Roe vs. Wade verworpen wordt. In dertien staten ligt wetgeving met een verbod op abortus klaar, die in werking gaat als Roe vs. Wade wordt geschrapt.

In mei bleek al uit een gelekt conceptbesluit van het Hof dat de hoogste Amerikaanse rechtbank dat inderdaad van plan was. Roe vs. Wade geeft vrouwen het recht te beslissen over hun eigen lichaam. Volgens het Hof is de uitspraak, die de juridische basis vormt voor abortuswetgeving in het hele land, strijdig met de grondwet omdat daarin het recht op abortus niet specifiek wordt genoemd.

Meerderheid Amerikanen wel voor abortus

De Amerikaanse president Joe Biden sprak in een toespraak van ‘een trieste dag voor het Hof en voor het land’. Volgens hem gaan de Verenigde Staten door de uitspraak 150 jaar terug in de tijd. Hij beloofde te blijven strijden voor het recht op abortus. Maar hij heeft nu slechts beperkte mogelijkheden iets tegen de uitspraak te doen, zoals het vergoeden van de reiskosten naar staten waar abortus is toegestaan. Hij riep demonstranten op vreedzaam te protesteren. ‘Geweld is nooit acceptabel.’

Uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Amerikanen het recht op abortus steunt. Mogelijk werkt de verontwaardiging over het besluit van het Hof in het voordeel van Biden bij de tussentijdse verkiezingen in november. Als Democraten in conservatieve staten verkiezingen winnen, kunnen ze Republikeinse abortusverboden dwarsbomen. Biden riep het land dan ook op te stemmen op volksvertegenwoordigers die het recht op abortus willen vastleggen. ‘Persoonlijke vrijheden staan op het stembiljet.’

Klikpremies

De afgelopen jaren perkte de ene na de andere Republikeinse staat het recht op abortus in. Staten mogen abortus niet verbieden als die wordt uitgevoerd voordat de foetus levensvatbaar is. Die grens ligt bij 22 tot 24 weken. Toch trotseerden staten als Texas, Oklahoma en Mississippi het juridische precedent van Roe vs. Wade met wetten die het vrouwen moeilijk maakten hun zwangerschap te laten beëindigen. Zo verbood Oklahoma alle abortussen, behalve als het leven van de moeder gevaar loopt of als zij het slachtoffer is van verkrachting of incest. Ook kwamen er klikpremies voor burgers die mensen aangeven die vrouwen helpen bij hun abortus. Op assistentie bij zwangerschapsonderbreking kwam in sommige staten zelfs maximaal 10 jaar celstraf te staan.

Lagere rechtbanken hielden die wetten tegen met een beroep op Roe vs. Wade. Nu vijf van de negen rechters van het Hof Roe vs. Wade verwerpen, wordt abortuswetgeving opnieuw overgelaten aan de staten. Vrouwenrechtenorganisaties vrezen dat veel daarvan abortus zullen verbieden. Vrouwen kunnen dan slechts terecht in een tiental liberale, Democratische staten die het recht op abortus blijven beschermen, of ze kunnen online abortuspillen bestellen of hun toevlucht zoeken tot illegale abortusklinieken.

Streep door wapenverbod

Het Hof haalde deze week ook een streep door een New Yorkse wet die het dragen van wapens beperkt, en buigt zich over het inperken van de bevoegdheden van het Amerikaanse agentschap voor milieubescherming EPA om energiecentrales te dwingen minder broeikasgassen uit te stoten.

Het overwicht van conservatieve rechters in het Hof is een erfenis van oud-president Trump, die tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 beloofde rechters te benoemen die Roe vs. Wade zouden terugdraaien. In totaal stemden vijf van de negen rechters in met het schrappen van Roe vs. Wade. De drie door de Democraten aangestelde rechters protesteerden met een gezamenlijke verklaring. ‘Er is maar één reden dat deze rechtbank vandaag een draai heeft gemaakt en dat is omdat de samenstelling van de rechtbank is veranderd. Droevig, voor deze rechtbank, maar vooral voor de vele miljoenen Amerikaanse vrouwen die vandaag een fundamentele grondwettelijke bescherming hebben verloren. Wij zijn het er niet mee eens’, schreven ze.

‘Historische overwinning voor de grondwet’

De Amerikaanse Republikeinse Partij viert de uitspraak van het Hooggerechtshof over het recht op abortus. ‘Dit is een historische overwinning voor de grondwet en voor de kwetsbaarsten in onze samenleving’, aldus Mitch McConnell, voorzitter van de Republikeinen in de Senaat. Ook voormalig president Donald Trump prees het Hooggerechtshof omdat staten nu zelf kunnen bepalen hoe ze met abortus om willen gaan. De Democratische Partij reageert intussen verbolgen. ‘Deze wrede uitspraak is schandalig en hartverscheurend’, aldus Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. ‘De rechten van vrouwen en alle Amerikanen staan op het stembiljet aankomende november’, zei ze, verwijzend naar de midterms. Volgens voormalig president Barack Obama is door de uitspraak ‘de intenst mogelijke persoonlijke beslissing die je kunt maken overgeleverd aan de grilligheden van politici en ideologieën’. Religieuze organisaties in de VS zijn verdeeld. Meerdere katholieke bisschoppen zijn verheugd, ook al is een meerderheid van de Amerikaanse katholieken volgens peilingen voor het recht op abortus. De Southern Baptist Convention, het grootste protestantse kerkgenootschap in de VS, laat weten zich in te zetten om in zoveel mogelijk staten anti-abortusregels doorgevoerd te krijgen. Het hoofd van de protestantse Episcopaalse Kerk liet juist weten ‘diep bedroefd’ te zijn. Volgens verschillende Joodse organisaties gaat een verbod op abortus in tegen Joodse regels, waarin het onder omstandigheden wel is toegestaan. Ook internationaal klinkt er teleurstelling. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zegt dat ‘het inperken van abortus niet voorkomt dat mensen toch voor abortus kiezen, het maakt het alleen dodelijker’. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Catherine Colonna spreekt van ‘een grote tegenslag op gebied van mensenrechten’. En de Britse premier Boris Johnson vindt het ‘een grote stap achteruit’. Ook de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom, liet weten ‘erg teleurgesteld’ te zijn, ‘want vrouwenrechten moeten beschermd worden’. Niels Waarlo