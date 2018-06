Hooggerechtshof VS gaat akkoord met Trumps omstreden inreisverbod

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het groene licht gegeven voor het inreisverbod voor mensen uit een aantal moslimlanden dat president Trump in september vorig jaar afkondigde.

De uitspraak van het Hof is een belangrijke overwinning voor Trump. Eerder hadden lagere rechtbanken het inreisverbod afgekeurd. 'HOOGGERECHTSHOF STEUNT TRUMPS INREISVERBOD. WOW!', reageerde president Trump verheugd op Twitter.

Het Hooggerechtshof bepaalde met vijf tegen vier stemmen dat het inreisverbod niet in strijd was met de bestaande immigratiewetten. Ook is het presidentiële decreet niet in strijd met de Amerikaanse grondwet die discriminatie op basis van religie verbiedt.

Volgens opperrechter John Roberts heeft de regering voldoende aangetoond dat de maatregel bedoeld is om de nationale veiligheid te garanderen. De uitspraak betekent dat het inreisverbod van kracht blijft en dat Trump mogelijk nog enkele landen op de lijst kan zetten.

Vorig jaar december had het Hooggerechtshof al bepaald dat het inreisverbod voorlopig van kracht mocht worden, ook al liep er nog steeds een gerechtelijke procedure over de wettigheid van het decreet.

De staat Hawaii en enkele islamitische organisaties vochten de maatregel aan omdat die volgens hen was ingegeven door Trumps afkeer van moslims. Daarbij wezen zij op uitspraken en tweets van Trump tijdens de verkiezingscampagne in 2016 waarin hij een 'totaal verbod' propageerde om moslims buiten de deur te houden.

Al een week na zijn aantreden als president vaardigde Trump de eerste versie van zijn inreisverbod af. De maatregel kwam zo onverwacht dat er een chaos ontstond op Amerikaanse vliegvelden, waar reizigers uit de betrokken landen opeens werden tegengehouden hoewel ze over een geldig visum beschikten. Tot woede van Trump werd het inreisverbod meteen door verscheidene rechtbanken afgekeurd. Ook een tweede versie van het decreet stuitte op bezwaren, waarna Trump uiteindelijk in september vorig jaar een ietwat aangepaste versie uitvaardigde.