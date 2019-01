Hooggerechtshof Venezuela bevriest rekeningen Guaidó en verbiedt hem het land te verlaten

Tot het onderzoek rond is, mag Guaidó het land niet verlaten en worden zijn bankrekeningen bevroren. Het Hooggerechtshof is trouw aan de socialistische partij van zittende president Nicolás Maduro, die alle leden ervan heeft benoemd. Maduro begon op 10 januari aan zijn tweede termijn.

Guaidó wordt gesteund wordt door de Verenigde Staten. Het Witte Huis had eerder op de dag Venezuela gewaarschuwd. ‘Wie de democratie probeert te saboteren en Guaidó aanpakt, zal de gevolgen dragen’, zei John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, op Twitter. ‘Het enige antwoord van het regime is vervolging, repressie’, zei Guaidó zelf tegen de pers. Hij deed een oproep aan de rechtbank om niet voor Maduro te buigen.

Het door Guaidó geleide Venezolaanse parlement, dat vastberaden is om Maduro te verdrijven, kwam bijeen om te praten over ‘een reddingsplan voor het land’ en de mogelijkheid van ‘vrije en transparantie verkiezingen’. Guaidó riep daarna op om van woensdag tot zaterdag de straat op te gaan.

De Verenigde Staten opperden woensdag de mogelijkheid van nieuwe sancties tegen president Nicolás Maduro. Maandag had de VS al sancties uitgevaardigd tegen staatsoliebedrijf PDVSA, een pijler van de wankele Venezolaanse economie. Het land gaat al jaren gebukt onder een zware economische crisis. Er is gebrek aan onder meer medicijnen en voedsel. Zo’n twee miljoen mensen zijn het land inmiddels ontvlucht.

Maduro zou ondertussen openstaan voor onderhandelingen met de oppositie met behulp van internationale mediators, aldus het Russische staatspersbureau.