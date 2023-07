Hooggerechtshof velt reeks conservatieve oordelen – een erfenis van president Trump

Een demonstrant bij het Amerikaanse Hooggerechtshof in Washington D.C. Beeld REUTERS

Zo ging er een streep door de kwijtschelding van de studieschuld, een van de stokpaardjes van Joe Biden. De president had kiezers per decreet beloofd dat hij 10.000 dollar aan studieschuld zou kwijtschelden van mensen die minder dan 125.000 dollar per jaar verdienen. ‘Levensveranderend voor miljoenen Amerikanen’, maar het hof oordeelde dat hij zijn plannen niet zonder instemming van het parlement kan uitvoeren.

‘Het besluit heeft één weg afgesloten’, zei Biden vrijdag in een toespraak. ‘Nu slaan we een andere in.’ Met een nieuw wetsvoorstel hoopt hij de kwijtschelding alsnog te kunnen realiseren. Lukt hem dat niet, dan verliest hij bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar onbevredigde kiezers.

Over de auteur

Maral Noshad Sharifi is correspondent Verenigde Staten voor de Volkskrant. Ze woont in New York.

Positieve discriminatie

Een andere uitspraak raakt ook aan het studentenleven. Al decennialang willen Republikeinen af van positieve discriminatie in het onderwijs. Deze week is het gelukt.

President Lyndon B. Johnson verplichtte onderwijsinstellingen in de jaren 60 tot positieve discriminatie om de diversiteit onder de studenten te vergroten. Zwarte- en inheemse Amerikanen hebben van oudsher niet dezelfde kansen gehad op goed onderwijs. De zogenoemde affirmative action, zou hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

‘Een geweldige dag voor het land’, reageerde ex-president Donald Trump op het verbod van het Hooggerechtshof. De uitspraak betekent een einde aan een systeem dat ‘decennialang de kans gaf aan duizenden studenten die anders niet zouden worden toegelaten op de beste universiteiten van het land’, schreef The New York Times in een hoofdredactioneel commentaar. ‘De gevolgen hiervan zullen snel voelbaar zijn.’ Toen de Universiteit van Michigan positieve discriminatie afschafte daalde het aantal zwarte studenten van 7 naar 4 procent.

Het argument van de opperrechters: speciale wetten die tegen zwarte Amerikanen zijn gericht zijn net zo erg als wetten die hen zouden moeten helpen. Die zogenaamde kleurenblindheid, schreef opperrechter Ketanji Brown Jackson, een liberaal, in een afwijzing van de uitspraak, strookt niet met de realiteit. ‘Ras irrelevant maken in de wet maakt het nog niet irrelevant in het leven.’

Hoewel positieve discriminatie op het vlak van etniciteit wordt verboden, blijft het op andere vlakken bestaan. Zo kunnen kinderen van alumni op Harvard University nog altijd voorrang krijgen.

‘Slechte dag voor lhbti’ers’

Een derde oordeel dat vrijdag werd geveld, schiet met name bij de lhbti-gemeenschap in het verkeerde keelgat. Een christelijke webdesigner uit Colorado die een opdracht weigerde van een homostel, werd in het gelijk gesteld door het hoogste juridische orgaan van het land. Vanwege haar vrijheid van meningsuiting mag ze homoseksuelen weigeren diensten te verlenen, oordeelde het hof. Deze vorm van discriminatie werd door een meerderheid van de opperrechters wel goedgekeurd.

‘Dit is een slechte dag voor het leven van lhbti’ers’, aldus rechter Sonia Sotomayor, een liberaal, die het tijdens de zittingen aflegde tegen de macht van haar conservatieve collega’s. ‘Lhbti’ers zijn zo tweederangsburgers.’

De conservatieve wending van het hooggerechtshof komt niet uit de lucht vallen. Sinds Donald Trump als president drie conservatieve rechters wist te benoemen, hangt het evenwicht van het Hooggerechtshof zwaar naar rechts. Zes van de negen opperrechters zijn conservatief, drie zijn liberaal.

De koers werd vorig jaar ingezet toen het Hooggerechtshof het landelijk recht op abortus, na een halve eeuw, schrapte. ‘Extremisten in het Hooggerechtshof willen hun rechtse ideologie door de strot van het Amerikaanse volk duwen’, zei Hakeem Jeffries, de leider van de Democraten in het Huis, deze week. President Joe Biden sprak na het vonnis over positieve discriminatie op universiteiten ook klare taal: ‘Dit is geen normaal hof.’

Het zittingsseizoen van het Hooggerechtshof is nu voorbij. Vanaf oktober komen de rechters weer bijeen.