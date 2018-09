Hooggerechtshof van India schrapt verbod op homoseksualiteit in historische uitspraak

Het Indiase hooggerechtshof heeft in een historische uitspraak een koloniaal verbod op homoseksualiteit geschrapt. Het is een doorbraak voor de strijd voor gelijke rechten in het conservatieve land.

De vijf rechters waren unaniem in hun beslissing. ‘Geen enkele seksuele relatie met wederzijdse instemming tussen twee volwassenen – heteroseksuelen, homoseksuelen of lesbische vrouwen – kan als ongrondwettig worden beschouwd’, zei opperrechter Dipak Misra toen hij het vonnis voorlas.

Het hooggerechtshof had de strafbaarheid van homoseksualiteit, vastgelegd in een koloniale wet genaamd Sectie 377, in 2013 nog eens herbevestigd na een periode van vier jaar van een zekere decriminalisering. Nu noemde Misra het verbod ‘irrationeel, willekeurig en overduidelijk ongrondwettig’.

India is een conservatieve samenleving waar veel mensen, zeker op het platteland, homoseks nog als een taboe beschouwen. De laatste jaren is de acceptatie van homoseksualiteit vooral in de grote steden toegenomen, onder meer dankzij Bollywood-films waarin het thema aan de orde komt.

Goede dag voor de mensenrechten

Burgerrechten- en homoactivisten waren opgetogen over de uitspraak. Buiten het gerechtsgebouw in de hoofdstad New Delhi werd gedanst en gezwaaid met regenboogvlaggen. ‘Dank aan iedereen die hiervoor heeft gevochten, ondanks de ergste vormen van vooroordeel. Dit is een goede dag voor de mensenrechten’, zei Meenakshi Ganguly, directeur van Human Rights Watch, Zuid-Azië.

‘Het gaat niet alleen om de legalisering van homoseksualiteit, maar om een erkenning van onze fundamentele rechten’, zei Akhilesh Godi, één van de vijf activisten die de petitie voor de herziening indienden, tegen Reuters. ‘We voelen ons nu eindelijk gelijkwaardige burgers’, verklaarde activist Shashi Bhushan tegenover AP. ‘Wat in onze slaapkamer gebeurt is onze eigen zaak.’

Angsten en trauma’s

Homoseksualiteit was onder Sectie 377 strafbaar met tot tien jaar gevangenisstraf. Homoseksuelen moesten daardoor volgens de rechters van het hooggerechtshof leven met diepgewortelde angsten en trauma’s.

De door het Britse koloniale bewind ingestelde Sectie 377 verbood ‘vleselijke gemeenschap tegen de natuurlijke orde met mannen, vrouwen of dieren’. Dit werd algemeen beschouwd als een ban op vooral homoseksualiteit.

De wet werd in 2009 door een hoge rechtbank ongrondwettig verklaard, maar dat vonnis werd in 2013 door het hooggerechtshof vernietigd. Het hof was destijds van oordeel dat het aanpassen of intrekken van de wet een zaak was van het Indiase parlement. Het parlement deed er echter niets op uit. In juli vroeg de regering het hooggerechtshof daarop om een principiële uitspraak.